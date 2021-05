Ogni stagione porta le sue nuove tendenze sia in fatto di moda, sia di beauty. Come sappiamo, le mode vengono influenzate dalle passerelle e dalle star più in voga del momento. Ecco la straordinaria tendenza unghie dell’estate 2021 che conquisterà tutti dopo averlo già fatto con il web e le star mondiali. Scopriamola insieme e come realizzarla.

Effetto wet

L’effetto wet, anche detto effetto bagnato, è una tecnica che permette di ricreare le goccioline d’acqua sull’unghia. Questa tecnica conferisce alla nostra unghia un effetto elegante, ma ricercato ed è molto semplice realizzarlo nella comodità di casa. Per farlo, ci serviranno soltanto uno smalto e due top coat. Ma prima di scoprire come si realizza, vediamo insieme le forme e i colori perfetti da utilizzare.

Colori e forme

Quest’anno le tendenze ci suggeriscono un’unghia corta. La forma dipende dai gusti personali e dall’aspetto del letto ungueale: se quest’ultimo è pronunciato possiamo optare per un’unghia squadrata. Se vogliamo invece rendere le nostre mani più affusolate ed eleganti scegliamo la forma stondata. Questa ci restituisce l’effetto ottico che allunga le dita rendendo così le mani più affusolate. Passiamo adesso ai colori: l’estate è una stagione che richiama colori caldi e brillanti. Pertanto, saranno perfetti colori come il corallo, il rosso e il fucsia, ma anche l’azzurro e il blu acceso.

Come realizzarlo

Ecco la straordinaria tendenza unghie dell’estate 2021 che conquisterà tutti dopo averlo già fatto con il web e le star mondiali. Per realizzarla, innanzitutto, dobbiamo preparare l’unghia stendendo la base. Quando questa sarà asciutta, stendiamo il colore scelto in modo preciso ed uniforme. Facciamo una seconda passata per rendere il colore più intenso ed acceso. Il terzo step prevede di sigillare il tutto con un top coat ad effetto matte per far risaltare maggiormente l’unghia. Una volta che questo sarà perfettamente asciutto, usiamo un top coat ad effetto gel: questo ci servirà a creare le gocce. Per farlo, usiamo il pennellino per prelevarne una piccola quantità, la posizioniamo sull’unghia e ripetiamo il procedimento per ogni goccia. Una volta che sarà tutto asciutto avremo le nostre unghie in perfetto effetto wet.

