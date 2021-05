La lavatrice è un elettrodomestico di cui difficilmente possiamo fare a meno, è indispensabile per velocizzare i numerosi lavaggi a cui sottoponiamo i nostri capi.

Come tutto, anche la lavatrice proprio per il suo intenso utilizzo, necessita di cure periodiche per evitare che si rovini, o peggio, non funzioni più.

Sveleremo che per pulire e disinfettare lavatrice definitivamente basta solo questo comune prodotto che abbiamo tutti in casa.

Metodologia

L’acqua ossigenata è un prodotto che generalmente teniamo a casa, utile in molte situazioni, soprattutto per la cura della persona e della casa.

Questa sostanza è incredibile, la cosa positiva è che non è inquinante, è invece biodegradabile ed è un toccasana per la lavatrice.

Infatti, per chi non lo sapesse, è in grado di rimuovere il calcare, uccidere la muffa ed ha un’azione antivirale.

Mettiamo l’acqua ossigenata nella vaschetta del detersivo e poi programmiamo un lavaggio a vuoto.

Volendo, possiamo unirci anche il succo di limone, che dona quella sensazione di freschezza unica del prodotto.

In questo caso inseriamo i due prodotti miscelati nel cestello ed una piccola quantità nella vaschetta per il detersivo.

Avviamo il programma di lavaggio, che sia ad una temperatura medio alta ed una volta concluso avremo la lavatrice igienizzata, pulita e perfettamente profumata.

Quindi, per pulire e disinfettare lavatrice definitivamente basta solo questo comune prodotto che abbiamo tutti in casa: l’acqua ossigenata.

Altre funzioni

Se notiamo nella lavatrice muffe e cattivi odori, possono essere causati dalla gomma che trattiene l’umidità

Per eliminarli possiamo sfruttare le proprietà antisettiche dell’acqua ossigenata e del limone.

Basterà mettere in un secchio circa 750 ml d’acqua, un quarto di tazza di succo di limone e una tazza di acqua ossigenata.

Facciamo attenzione a come la guarnizione è messa, per poterla togliere e poi reinstallare nel modo giusto.

Spruzziamo la miscela sia sulla lama dove c’era guarnizione che sulla gomma della lavatrice, così potremo rimuovere lo sporco con una spugna e poi asciugare.

Spruzziamo la soluzione ancora sulla guarnizione e puliamo con un panno, prima di rimetterla a posto.

Inoltre, la Redazione di ProiezionidiBorsa raccomanda di leggere questo articolo sull’acqua ossigenata per poterla utilizzare in totale sicurezza.