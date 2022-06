Come già scritto in report precedenti De Longhi è uno dei migliori titoli di Piazza Affari per chi ama l’investimento Buy&Hold. Partendo dalla serie storica, infatti, abbiamo mostrato che in 10 anni la probabilità di un rendimento positivo è del 100% con un rendimento medio annuo superiore al 70%.

Adesso, però, il titolo si trova ad affrontare una situazione critica come quasi mai in passato. Infatti, solo una volta nella sua storia c’era stato un ribasso così profondo sul titolo De Longhi. Basti pensare che dopo avere segnato il massimo storico in area 40 euro nel settembre del 2021, è iniziata una discesa tuttora in corso che ha portato a un ribasso di oltre il 50% rispetto ai massimi. Non deve sorprendere, quindi, che sia nell’ultimo anno che da inizio 2022 De Longhi sia stato il peggiore del suo settore di riferimento. I migliori titoli dell’ultimo anno e da inizio anno, invece, sono stati B&C Speakers e Sabaf, rispettivamente.

Tuttavia, il ribasso in corso sul titolo potrebbe essere molto vicino al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno dirigendo e sono molto vicine alla massima estensione ribassista in area 17 euro (III obiettivo di prezzo). Ci potrebbe essere spazio ancora per un ribasso del 15% prima di poter assistere a un’inversione rialzista. Per il calcolo dei possibili obiettivi rialzisti, però, bisognerà prima attendere che ci sia l’inversione della tendenza in corso.

La valutazione del titolo De Longhi

Nonostante il lungo ribasso, applicando il metodo dei multipli di mercato, scopriamo che il titolo sia sopravvalutato o in linea con il suo settore di riferimento. Tuttavia, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,83 per l’esercizio in corso, la società appare sottovalutata.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, però, il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 50%.

Solo una volta nella sua storia c’era stato un ribasso così profondo sul titolo De Longhi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL-DLG) ha chiuso la seduta del 14 giugno a quota 20,46 euro, in rialzo del 2,10% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

