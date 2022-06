La settimana è iniziata con un forte ribasso dei mercati, dopo che nei giorni scorsi più volte si era cercata l’inversione rialzista. Cosa attendere da ora in poi? Come leggeremo nei prossimi paragrafi, il s egnale in corso è ribassista e sia sul gironaliero, che settimanale e mensle, la probabilità propende per ulteriori discese.

Quando si potrebbe assistere a un’inversione duratura al rialzo? O a ridosso della scadenza del setup del 5 luglio, oppure a ottobre.

Per il momento il ribasso continua a Wall Street e la cautela deve essere la parola d’ordine.

Procediamo per gradi.

Ancora qualche settimana di ribasso?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 10 giugno.

I listini americani hanno chiuso la giornata di contrattazione del 13 giugno ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.516,74

Nasdaq C.

10.809,23

S&P 500

3.749,63.

Il ribasso continua a Wall Street. I livelli per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 31.144. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 33.236.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.072. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 12.246.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.839. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.169.

Segnale dei nostri Trading Systems

Short in corso dal 13 giugno.

Vanno comprati i nuovi minimi di Apple?

Il titolo (NASDAQ:AAPL) ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 131,80 dollari, in ribasso del 3,83% rispetto alla seduta precedente.

Tendenza di breve e medio termine ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 151,74, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 106 e poi 97 dollari.

