Febbraio, si sa, è il mese dell’amore e tante coppie si trovano in grande sintonia. Però, altrettanto spesso lo stress di San Valentino travolge tanti innamorati. Non tutti infatti godono del favore dei pianeti, soprattutto di quelli dell’amore come Venere e Marte.

L’amore fa faville

Il segno del Toro vivrà un febbraio davvero colmo d’amore, tanto che traspare in ogni gesto dato e ricevuto. Sarà che il suo modo di essere in questo periodo lo rende davvero affascinante e amabile. Ecco perché i single dovrebbero aspettarsi degli incontri emozionanti e relazioni su cui poter costruire qualcosa di duraturo. Però, anche chi cerca solo un po’ di svago avrà ampia scelta a disposizione.

Per le coppie invece è davvero ora di voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo tutto cuoricini. Infatti, il Toro prenderà in mano la situazione con risolutezza dando fine a vecchi diverbi. Comunque vada a finire, però, le stelle a febbraio vedono un Toro felice e soddisfatto della sua situazione.

Solo questi 3 fortunati segni zodiacali troveranno l’amore a febbraio e in coppia fissa faranno scintille sotto le lenzuola

L’altro segno che può aspettarsi un mese in rosa è quello del Capricorno. La fiducia in sé stesso gli permette di aprirsi di più agli altri, anche con i partner ormai al nostro fianco da diversi anni. Questo risveglierà anche la passione in ogni ambito della sua relazione e … della sua casa.

In coppia, infatti, c’è tantissima sintonia e voglia di stare insieme. Ogni momento passato nelle braccia dell’altro lascerà il Capricorno appagato e felice. Potrebbe essere l’occasione per fare qualcosa di spontaneo, sia per le coppie giovani che per quelle datate. Una gita fuori porta dell’ultimo minuto potrebbe essere quello che ci serve.

Per quanto riguarda i single, invece, nessuno riuscirà a mettere loro i bastoni fra le ruote. Tanti incontri e tante possibilità si potrebbero concretizzare in relazioni esaltanti, esattamente come quelle di cui il Capricorno ha bisogno.

Il terzo e ultimo segno è quello dei Pesci, il beniamino di Venere e Marte. Per lui, febbraio si dimostra un mese di grandissime emozioni. Al ritmo di questi battiti, sorgono anche spontanei sogni e progetti di coppia, tanto che neanche i single impenitenti ne saranno immuni. Infatti, questo mese offrirà ai Pesci proprio il tipo di partner di cui hanno bisogno.

Anche le coppie non hanno quasi niente di cui lamentarsi. Questo sarà un momento di fantasia e sperimentazione, che porterà anche qualche novità sotto le lenzuola. Sarà anche il momento per farsi qualche coccola, magari cucinando qualcosa di sensuale per l’altro a San Valentino.

Quindi, solo questi 3 fortunati segni zodiacali vinceranno la partita dell’amore. Secondo l’oroscopo Maya però, 2 segni potrebbero rifarsi con fuochi d’artificio sul lavoro e nelle proprie finanze.