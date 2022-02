Poche cose parlano al cuore come il cioccolato e a San valentino dobbiamo sfruttarne tutto il suo potere. In realtà, questa può diventare la conclusione di una qualsiasi cena romantica. Sicuramente, chi lo proverà cadrà ai nostri piedi, perché a tanta cremosità non si può proprio resistere. Infatti, la ricetta ci guida alla preparazione del classico tortino fondente al cioccolato, con qualche sorpresina all’interno.

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente;

40 g di farina 00;

160 g di zucchero;

4 uova;

200 g di burro;

pistacchi;

lamponi;

zucchero a velo.

Un cuore fondente per un dolce dessert di San Valentino perfetto per una cena romantica

Cominciamo dal cioccolato, sciogliendolo a bagnomaria sino a renderlo cremoso e senza grumi. Per farlo, tagliamo la barretta di cioccolato a pezzi più piccoli e mettiamoli in un tegamino. Questo dovrà essere inserito in una pentola con poca acqua che dobbiamo portare a bollore. In questo modo, riusciremo a sciogliere il cioccolato in modo uniforme e senza bruciarlo. Dopodiché, aggiungiamo burro e zucchero. Con dell’altro burro, invece, dobbiamo ungere per bene gli 8 stampini che riempiremo con il nostro preparato. Poi, infariniamoli come facciamo con la teglia per le torte. Meglio se gli stampini sono in alluminio, essendo più resistenti e modellabili rispetto a quelli in altri materiali alternativi.

Mentre imburriamo le formine, il nostro cioccolato si sarà intiepidito abbastanza. Adesso, aggiungiamo un uovo alla volta, incorporandolo completamente con una frusta. La cosa migliore è utilizzare delle uova a temperatura ambiente. Poi, aggiungiamo la farina, anch’essa da incorporare al cioccolato con la frusta.

Il passaggio più importante

A questo punto, possiamo versare il composto negli stampini, riempiendoli per 2/3. Ricordiamoci di inserire 1 pistacchio e 1 lampone al centro del composto, all’interno del tortino.

Adesso, si passa allo step fondamentale. Copriamo i tortini con la pellicola e lasciamoli in freezer per circa 4 ore. Questa, quindi, è una soluzione perfetta per preparare il dessert in anticipo e averlo sempre a disposizione.

Quando siamo pronti, portiamo il forno a 220 °C impostando la modalità statica. Togliamo i tortini dal freezer e inforniamo direttamente per 20 minuti. Sforniamo e capovolgiamo gli stampini con molta cura, magari aiutandoci con un coltello, rimanendo rasenti ai bordi.

Spolveriamo il tortino con dello zucchero a velo e decoriamo il piatto con un paio di lamponi e della granella di pistacchi. Affondiamo il cucchiaino nel tortino per scoprire un cuore fondente per un dolce dessert perfetto a San Valentino.

