Pochi sanno che esistono diversi oroscopi oltre a quello più conosciuto dei segni zodiacali. Un esempio è l’oroscopo cinese e un altro ancora è quello Maya.

Quest’ultimo risale a ben 4000 anni fa e si basa su diversi cicli, come quelli lunari. Il calendario lunare maya si divide in 13 lune, 13 cicli a cui corrisponde un animale guida.

Quindi, esattamente come per l’oroscopo usato solitamente e che si basa su l’allineamento dei pianeti, alla nostra data di nascita corrisponde un “segno”. Si tratta appunto di un animale guida che ci suggerisce le nostre caratteristiche personali e ci protegge.

Secondo l’oroscopo maya una valanga di soldi e fortuna travolgerà questi 2 segni delle 13 lune nel 2022.

La fortuna ci sorride in amore e sul lavoro

Uno dei segni più fortunati dell’anno appena cominciato è quello della Tartaruga. Cadono sotto la sua protezione tutti i nati fra il 29 giugno e il 26 luglio. Sarà comunque un 2022 ricco di decisioni importanti da prendere, anche in campo sentimentale.

La Tartaruga non dovrà accanirsi per cercare di far funzionare a tutti i costi una storia che non porta benessere a nessuna delle due parti. Questo gli darà l’opportunità di scoprire nuove relazioni e instaurare amicizie durature. Chissà che una di queste non si trasformi in qualcosa di più.

Sul fronte lavorativo, invece, nessuno la può fermare. I prossimi mesi saranno molto produttivi e il rapporto con i colleghi raggiungerà una situazione ideale. Forse anche per questo, la Tartaruga sembrerà instancabile e la cosa non sfuggirà ai suoi superiori. Questo potrebbe garantirgli una promozione o un aumento di stipendio.

Anche se lavora in proprio, comunque i guadagni supereranno le aspettative. Infatti, non sarà solo il suo impegno a portare risultati, ma anche una fortuna che che la accompagnerà soprattutto nella seconda metà dell’anno. Questo è il momento per fare investimenti nel settore finanziario o immobiliare. Avrà anche la possibilità di togliersi qualche sfizio, facendo qualche piccolo e grande acquisto.

Secondo animale guida più fortunato del 2022, il Pipistrello. Quindi, la buona sorte sorriderà ai nati tra il 27 luglio e il 25 agosto. Infatti, le cose vanno a gonfie vele nella sua relazione, soprattutto se si tratta di una storia di diversi anni. Le dinamiche di coppia lasceranno trasparire una grande complicità. Anche le amicizie attraversano un momento positivo.

Per quanto riguarda il lavoro, non sono mancate le soddisfazioni nell’anno passato e anche questo promette cambiamenti importanti, ma sarà necessario aumentare l’impegno per buona parte del 2022. I guadagni più sostanziosi arriveranno dopo settembre, momento in cui si sentirà davvero protetto dalla dea bendata.

