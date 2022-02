Tutti i turisti si innamorano di questo borgo montano bello come un presepe dove sciare a prezzi più bassi rispetto alle Alpi

Capita spesso che la popolarità di alcune destinazioni turistiche polarizzino tutta l’attenzione dei viaggiatori. Così, tante altre che meriterebbero una visita finiscono per diventare dei tesori nascosti. Questo è vero anche quando si parla di destinazioni sciistiche, le più conosciute delle quali si trovano perlopiù sulle Alpi. In realtà, ci sono altre zone del nostro Paese dove è possibile sciare con gusto, una in particolare. Si tratta di un borgo medievale davvero affascinante a breve distanza da alcune delle maggiori città del nostro Paese. Tra l’altro, qui non si viene solo per sciare, dal momento che lo stesso borgo offre occasioni per splendide passeggiate. Senza contare che il contesto naturalistico che lo circonda rappresenta un vero paradiso per chi ama spendere tempo all’aperto.

Le attività outdoor e non solo

Incastonato fra il Parco della Maiella e il Parco Nazionale d’Abruzzo, sorge il piccolo borgo di Rivisondoli. Un tempo, la sua economia girava intorno all’allevamento e all’agricoltura. Ma, dalla visita di re Vittorio Emanuele in avanti, la popolarità di questo paesino non ha fatto che crescere. Infatti, Rivisondoli può essere una meta o una tappa per le nostre vacanze in tutte le stagioni dell’anno. Dopotutto, ha alcuni dei parchi più belli d’Italia giusto dietro l’angolo ed è circondato dall’Altopiano delle Cinque Miglia. Insomma, gli amanti dell’outdoor avranno solo l’imbarazzo della scelta.

Se poi siamo appassionati di sci, questo è il periodo giusto per visitare Rivisondoli. Infatti, la neve copre un comprensorio di circa 35 km di piste da sci, che, uniti a quello vicino di Roccaraso, arrivano a ben 100 km. Questi si trovano sul Monte Pratello e si snodano in percorsi adatti allo sci alpinistico, sci di fondo e tanto altro. Le piste si trovano ad appena 3 km da Rivisondoli e arrivano sino ai 2.056 metri d’altitudine.

Tutti i turisti si innamorano di questo borgo montano bello come un presepe dove sciare a prezzi più bassi rispetto alle Alpi

Questo borgo medievale incastonato fra le montagne sembra proprio uscito da una cartolina. Soprattutto in questo periodo, la neve mette in evidenza i tetti spioventi e le casette in pietra. Tutte raccolte a incorniciare suggestive stradine, abbracciate dall’antica cinta muraria. Si possono ancora ammirare le porte d’accesso, come Porta di Mezzo e Porta Antonetta, risalente al Quattrocento. Passeggiando tra le viuzze si fa notare la Chiesa di San Nicola, tutta in mattoncini rossi e con uno splendido campanile decorato.

Altre Chiese meritano una visita, soprattutto per i tesori artistici del Settecento che queste custodiscono. Poi, fuori dal paese troviamo l’affascinante Santuario Romitorio di Maria SS della Portella, costruito nel 1589 come rifugio per gli eremiti e i viandanti. Forse, però, si può davvero catturare la magia di questo borgo il 5 gennaio di ogni anno, quando viene organizzato un presepe vivente, una tradizione custodita per più di settant’anni.

Per chi invece vuole rilassarsi, bisogna sicuramente fare un salto alle Terme Alte di Rivisondoli, con vasche calde che donano una vista mozzafiato sull’altopiano. Qui è possibile crogiolarsi nelle acque termali e usufruire di diversi trattamenti e percorsi.

Insomma, è chiaro perché tutti i turisti si innamorano di questo borgo, per poi salutarlo con la inevitabile voglia di ritornarci presto.

