Tutti i giorni abbiamo a che fare con il bucato da lavare. Avere i panni morbidi e profumati è un vero e proprio piacere. Dormire su lenzuola morbide e indossare capi vellutati ci fa sentire davvero bene.

Per questo motivo, usiamo spesso l’ammorbidente. Come sappiamo, questo contiene agenti chimici e un uso quotidiano potrebbe rivelarsi pericoloso per la nostra salute e per l’ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per questo motivo, avevamo spiegato che per asciugamani sempre morbidi e profumati basta provare questi 3 trucchetti che solo pochi conoscono.

In realtà, solo pochissimi sanno che per un bucato morbido bastano questi 5 insospettabili prodotti che abbiamo già in casa.

Spesso non ci pensiamo, ma le nostre dispense nascondono dei veri e propri tesori. Usando questi prodotti, non solo risparmieremo molto sui costi, ma proteggeremo noi stessi e l’ambiente che ci circonda.

Inoltre, in un periodo come questo in cui il costo della vita è in aumento, risparmiare è nell’interesse di tutti.

Pertanto, se vogliamo scoprire qualcosa in più, continuiamo a leggere questo articolo.

Solo pochissimi sanno che per un bucato morbido bastano questi 5 insospettabili prodotti che abbiamo già in casa

Il primo prodotto di cui vogliamo parlare è l’aceto di mele. Questo ingrediente che spesso usiamo in cucina è noto per le sue proprietà di ammorbidente naturale.

Inoltre, esso possiede un profumo molto gradevole e contribuirà dunque non solo a rendere morbido il bucato ma anche a profumarlo.

Tutto ciò che dobbiamo fare è aggiungerne un bicchiere nella vaschetta della lavatrice dedicata all’ammorbidente. Se vogliamo rendere ancora più intenso il profumo del bucato, possiamo aggiungere 6 gocce di olio essenziale al limone.

Una volta asciutti i panni saranno morbidi e profumati in modo naturale.

Bicarbonato di sodio

Usare questo prodotto ha un doppio vantaggio. Infatti, non solo il bicarbonato rende più morbidi in modo naturale i nostri capi, ma li disinfetta.

Pare che il bicarbonato abbia la capacità di rendere più dolce l’acqua. Infatti, è proprio il calcio a rendere dura l’acqua e, di conseguenza, il nostro bucato.

Una volta messi i panni in lavatrice, aggiungiamo nel cestello un bicchiere di bicarbonato e procediamo al comune lavaggio. Vedremo che, una volta estratti dalla lavatrice, i capi saranno morbidi senza l’aiuto di agenti chimici.

Acido citrico

Non lasciamoci ingannare dal nome. L’acido citrico non è altro che un composto presente negli agrumi e che, se usato per il bucato, lo renderà morbido in un attimo.

Creiamo una miscela unendo 50 millilitri d’acqua e 20 grammi di acido citrico. Aggiungiamolo alla vaschetta dell’ammorbidente e procediamo al lavaggio per avere subito capi morbidi.

Pallina da tennis o fogli di alluminio

Forse non tutti lo sanno, ma una delle principali cause della rigidità dei vestiti è l’elettricità statica. Inserire nella lavatrice 2 palline da tennis durante il lavaggio impedirà ai capi di indurirsi.

Possiamo ottenere lo stesso risultato stropicciando qualche pezzo di foglio di alluminio e mettendolo in lavatrice. Non ci resta che scegliere la soluzione che preferiamo.

Consigli

Dividiamo sempre il bucato per tipo di tessuto, poiché quelli sintetici fanno aumentare l’elettricità statica dei capi.

Infine, ricordiamoci che il sale non è un ammorbidente naturale ma rende meno dura l’acqua. Pertanto, possiamo aggiungerne un cucchiaio ad ogni lavaggio per rendere più efficaci i rimedi di cui abbiamo appena parlato.