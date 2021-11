Il 2021 non è stato un anno semplice per il nostro Paese. Gli effetti della pandemia si stanno ancora facendo sentire su tutti i comparti economici. Tuttavia, qualche piccolo spiraglio di luce si riesce a intravvedere. Si spera che il 2022 sia l’anno della ripartenza, l’anno in cui lasciarsi alle spalle due stagioni di buio. Le notizie che arrivano in questi giorni dal Governo sembra possano rassicurarci in tal senso.

La Legge di Bilancio su cui si sta discutendo da mesi è quasi pronta. Abbiamo già affrontato questo argomento come chiedere più soldi per chi percepisce il reddito di cittadinanza se fa questa cosa. Oggi parliamo di lavoro e delle novità previste per un settore specifico, quello dei dipendenti pubblici. Sono in arrivo, infatti, ben 150mila assunzioni per il pubblico impiego. Un numero molto importante che riguarda amministrazioni locali, scuola, università e sanità.

Nel 2022 in arrivo un nuovo boom di assunzioni da non perdere per questi lavori

Il settore in cui si assisterà a un deciso incremento delle assunzioni sarà quello della sanità. Colpito duramente dall’emergenza sanitaria in atto, tanti precari potranno finalmente ambire a un posto fisso. Sono circa 33mila i contratti a tempo indeterminato che riguarderanno questo settore chiave dell’economia nazionale. Medici, infermieri e operatori sanitari che hanno già avuto un contratto tra gennaio 2020 e giugno 2021 potranno finalmente ambire a una soluzione a tempo indeterminato. Lo Stato stanzierà un fondo di garanzia di 600 milioni di euro.

Altro settore fondamentale che offrirà contratti stabili è quello della scuola. In particolare, a godere dei privilegi di un contratto a tempo indeterminato saranno gli insegnanti di educazione motoria. Finalmente si è capito quanto sia importante questa materia, in un mondo, quello della scuola primaria, nel quale i bambini sono sempre più sedentari. Il ripristino delle due ore settimanali di educazione motoria è fondamentale per la salute di molti dei nostri figli.

Per questo è stato varato un fondo da 30 milioni di euro necessario per l’assunzione dei primi 2.500 insegnanti. Anche gli insegnanti di sostegno potranno godere di contratti migliori. Sono circa 15mila quelli che potranno già svolgere il concorso straordinario il cui bando è atteso entro il 31 dicembre.

Novità per l’Università

Anche il settore universitario sarà favorevolmente colpito dalla nuova Legge di Bilancio. Sono circa 13mila i nuovi posti a disposizione per professori, ricercatori e personale tecnico. Questo per far sì che i nostri atenei si adeguino agli alti standard già presenti in molte università europee. Uno sforzo importante di circa un miliardo di euro in tre anni per rivoluzionare questo settore e garantire una più alta professionalità ai futuri laureati.

Anche la Magistratura e il settore delle Agenzie delle Entrate saranno colpite dal nuovo provvedimento. 500 magistrati in più, 2.300 persone da suddividere in ambito nazionale e regionale per quel che riguarda i funzionari del fisco. A cui si andranno ad aggiungere circa 1.500 nuovi impiegati tra INAIL, Ministero del Lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro.

Insomma, nel 2022 in arrivo un nuovo boom di assunzioni da non perdere per questi lavori. Uno sforzo davvero importante da parte del Governo, per si spera garantire un’efficienza migliore dei pubblici uffici. Oltre a una competenza e una disponibilità superiore, per quel che riguarda il fondamentale settore dell’istruzione, a tutti i livelli.

