Una ricetta economica e veloce è una vera garanzia in cucina. Chi cambia più e più volte una ricetta lo fa perché è insoddisfatto del risultato, ha impiegato troppo tempo oppure ha speso troppo. Ma una volta incontrata la ricetta che possiede tutte queste caratteristiche, questa diventerà il nostro cavallo di battaglia.

Fortunatamente, costano poco e si preparano pure in un attimo questi friabilissimi biscotti senza frigo. Ecco subito ingredienti e procedimento. Ma, ecco anche qualche possibile variante e tutti i segreti per ottenere biscotti morbidi come il burro.

Ingredienti per 6 o 8 persone

100 grammi di farina;

3 albumi;

100 grammi di burro morbido;

vanillina q.b.;

80 grammi di zucchero a velo;

100 grammi di cioccolato fondente (facoltativo).

Si tratta ovviamente delle lingue di gatto, un dolce della tradizione europea, che accompagna benissimo gelati e semifreddi. Questi biscotti non richiedono ingredienti costosi per poter essere preparati, ma solo la conoscenza del giusto procedimento e di qualche segreto. Ecco subito una selezione di alcuni tra i migliori:

usare un burro morbido, ossia lasciato a temperatura ambiente almeno 30 minuti prima dell’utilizzo. Questo renderà l’impasto più cremoso;

non montare troppo gli albumi, che devono essere spumosi e non montati a neve;

usare una bocchetta da sac a poche liscia e larga massimo 1,5 centimetri per dar forma ai biscotti;

distanziare i biscotti nella teglia.

Il veloce procedimento per prepararli

Prepararli è semplicissimo. Montare il burro con zucchero e vanillina. Sbattere a parte gli albumi e unire un cucchiaio di burro alla volta. Poi altro albume e farina poco alla volta. Una volta ottenuto un impasto liscio e cremoso, far riposare in frigo per almeno 15 minuti.

Preriscaldare il forno a 180 gradi e dar forma a dei bastoncini su una placca foderata da carta forno. Cuocere per 8 minuti o fino a che i bordi non si colorano. A piacere, è possibile intingerli nel cioccolato fuso.

Questi biscotti sono ottimi anche per accompagnare una crema di mascarpone. E se il mascarpone è scaduto ecco come prepararlo in casa con soli 2 ingredienti.

Le possibili varianti

Consigliamo pure di provare le varianti al cacao senza burro e al caffè. In tutti i casi non c’è alcun bisogno di metterli in frigo.

Conoscere i piccoli trucchetti che aiutano a ottenere migliori risultati senza troppa fatica è importantissimo in cucina. Per esempio, in molti passano il matterello sulle melanzane e la ragione è impensabile.

