Le orchidee sono tra i fiori più amati e diffusi nelle nostre case. L’eleganza e la bellezza dei suoi fiori rendono questa pianta davvero unica nel suo genere.

Per questo motivo, spesso usiamo l’orchidea come regalo da portare a qualcuno per ogni occasione. Che sia una semplice cena oppure un augurio di pronta guarigione, con l’orchidea non sbagliamo mai.

Prendersene cura non è affatto difficile, ma può succedere che qualche nostro comportamento sbagliato le faccia patire. A questo proposito, ecco come salvare un’orchidea secca con 5 efficaci segreti della nonna che pochi conoscono.

Oggi vogliamo invece svelare che solo pochissimi sanno che per orchidee sempre rigogliose e fiorite basta un solo trucchetto da vivaisti.

Spesso avere la passione per le piante non basta per mantenerle sempre splendide e in fiore. Per questo motivo oggi vogliamo spiegare come mettere le nostre orchidee nelle condizioni di produrre molti fiori ed un trucchetto fondamentale.

Bastano pochissimi accorgimenti

Forse non tutti ci pensano, ma l’orchidea è una pianta tropicale. Dobbiamo sempre ricordarci di questa sua caratteristica quando ci prendiamo cura di un’orchidea.

Tutto quello che dobbiamo fare per crescere orchidee sane e rigogliose è pensare ad un ambiente tropicale. Immaginiamo che queste piante crescono tra altre piante e alberi anche molto alti. Questi proteggono le orchidee dai raggi del sole, fornendo loro comunque luce sufficiente a farle crescere bene.

Per questo motivo dobbiamo destinarle un posto molto luminoso ma lontano dai raggi solari diretti. Se non abbiamo un posto simile nella nostra casa che non sia una finestra, filtriamo la luce solare con una tenda oppure un vetro opacizzato.

Un altro importante aspetto tipico del clima tropicale è l’umidità. L’orchidea ha bisogno di un tasso di umidità pari all’80%. Per soddisfare il più possibile questa condizione, possiamo tenere la pianta in bagno che generalmente è la stanza più umida della casa. In alternativa, vaporizziamola frequentemente.

E infine, la temperatura. In primavera e in estate, la temperatura ideale dovrebbe essere compresa tra i 18 e i 28 gradi. Invece, nel periodo del riposo vegetativo, che generalmente coincide con l’autunno e l’inverno, la temperatura deve essere tra i 13 e i 18 gradi. Sotto i 10 gradi la pianta non sopravvivrebbe.

Molte orchidee in natura non crescono nel terreno, ma possiedono radici aeree. Scegliere di collocarle in un vaso usando un terriccio troppo compatto potrebbe essere un errore.

Per questo motivo, dobbiamo scegliere un buon drenaggio per la nostra orchidea. Il miglior materiale che possiamo utilizzare è la corteccia di pino.

Questo materiale usato come substrato garantirà non soltanto il drenaggio dell’acqua, ma anche un buon accesso dell’aria e della luce necessarie alla pianta.