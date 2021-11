Abituati ormai a ricevere continuamente messaggi fasulli con tentativi di truffe telematiche, i Lettori di ProiezionidiBorsa potrebbero aver interpretato in maniera negativa l’SMS che TIM sta mandando in questi giorni.

Niente di cui preoccuparsi, in realtà: in questo caso è tutto vero e TIM sta avvertendo i suoi utenti di ciò che sta per succedere alla rete telefonica.

Bisogna specificare che c’è una motivazione reale e molto precisa per quello che sta succedendo. Tutte le compagnie telefoniche che hanno una rete 3G dovranno adeguarsi e chi sta ricevendo un SMS che invita a cambiare la SIM deve assolutamente sapere perché. Ci sono ragioni economiche e tecniche che oggi spiegheremo ai Lettori.

Addio al 3G

Come per le reti televisive, anche quelle telefoniche saranno oggetto di uno “switch off” di alcune frequenze. L’Italia sta per dire addio alla gloriosa rete 3G: tutte le compagnie telefoniche che ancora utilizzano queste frequenze stanno per chiuderle per sempre.

Ad aprile 2022 la rete 3G terminerà il suo servizio e, quindi, gli strumenti tecnologici dovranno essere adeguati di conseguenza. Le vecchie schede SIM inferiori a 128Kb non sono in grado di gestire le reti più avanzate e dovranno quindi essere sostituite.

Quando l’Italia nel 2000 si è aggiudicata le reti UMTS, più conosciute come 3G, le licenze avevano una durata di 15 anni. Questo vuol dire che lo spegnimento di queste reti doveva avvenire già nel 2015, ma è stato deciso un posticipo al 2022 per consentire il passaggio in maniera fluida verso le nuove tecnologie.

Il motivo economico è la spesa sostenuta dalle compagnie telefoniche per l’attivazione della rete 5G di ultima generazione. Nel 2018 l’ammontare è stato di 6 miliardi e mezzo di euro e, grazie a questa evoluzione, è stato possibile anche l’aggiornamento delle reti televisive del digitale terrestre.

Il motivo tecnico è che l’evoluzione della rete ha reso obsoleto il 3G: troppo lento e non in grado di gestire i flussi di dati che le comunicazioni moderne richiedono.

Chi sta ricevendo un SMS che invita a cambiare la SIM deve assolutamente sapere perché

Il paradosso è che rimarranno accesi, invece, i ripetitori 2G: quelli 3G (se accesi insieme ai 4G e ai 5G) comporteranno uno sforamento dei limiti di emissioni imposti in Italia. L’agnello sacrificale scelto è stato quindi il caro vecchio UMTS.

Con queste premesse, tutti i possessori delle vecchie SIM a meno di 128 kb dovranno sostituirla entro pochi mesi. Il prezzo è di circa 15 euro. Dovranno procedere alla sostituzione i clienti di tutti gli operatori, non solo di TIM: altrimenti, se hanno telefoni non compatibili con il 4G, finiranno per fare chiamare, navigare e inviare dati usando la più lenta 2G.