L’orchidea è una delle piante da interno più spettacolari che ci sia. A creare quest’incanto botanico nei salotti, nelle cucine o nei bagni delle nostre case sono soprattutto i fiori, dai petali vellutati e dai colori mozzafiato. Proprio questi, però, potrebbero avere qualche difficoltà a ricomparire dopo la fioritura e il tradizionale periodo di riposo vegetativo della pianta. Infatti, l’orchidea, come qualsiasi altra specie vegetale, segue un ciclo che dovrebbe essere fatto di: fiori, riposo vegetativo, fiori.

Il periodo di riposo solitamente dura dai 2 ai 3 mesi e dovrebbe essere seguito da nuove fioriture. Quindi, se queste tardassero ad arrivare, lasciando l’orchidea sola con le sue foglie verdeggianti, sarebbe opportuno mettersi in allerta. Infatti, potremmo dover cambiare qualcosa nel suo accudimento e scopriremo cosa sarebbe opportuno fare proprio nell’articolo di oggi.

3 trucchi per far rifiorire l’orchidea che ha solo foglie senza usare concime

Generalmente, per stimolare velocemente la fioritura di quell’orchidea che rendeva così orgoglioso il nostro pollice verde si opta per il concime. Oltre ai prodotti preconfezionati e di natura chimica, ci sarebbero delle valide alternative naturali e fai da te. Per esempio, potremmo utilizzare le bucce delle banane come fertilizzante, utili perché ricche di potassio. A queste, poi, si potrebbero aggiungere dei fondi di caffè, importanti per l’apporto di azoto che sarebbero in grado di dare.

Tuttavia, il concime non sarebbe l’unica strada percorribile per vedere spuntare nuovamente fiori sulla nostra piantina. Infatti, ci sarebbero altri 3 trucchi per far rifiorire l’orchidea velocemente, in autunno ma anche in inverno.

Trucco numero 1

Innanzitutto, per incentivare la fioritura potrebbe essere utile sostituire il terriccio. In questo modo sarà perfettamente drenante e permetterà alle radici di svilupparsi e fortificarsi al meglio. L’ideale sarebbe utilizzarne uno specifico, molto soffice e traspirante, un misto di corteccia e torba.

Trucco numero 2

Poi, sempre nel caso in cui avessimo un’orchidea con sole foglie e senza fiori da troppo tempo, sarebbe opportuno cambiarle posizione. Infatti, con l’abbassamento delle temperature tipico dell’autunno, dovremmo trasferire l’orchidea in un luogo caldo e il più riparato possibile da ogni spiffero. Inoltre, non dovremmo dimenticarci della luminosità, che dovrebbe essere abbondante ma mai diretta.

Trucco numero 3

Infine, l’ultimo dei 3 trucchi per far rifiorire l’orchidea che ha solo foglie consisterebbe nel garantirle il giusto apporto di umidità. Queste piante, infatti, sono tropicali d’origine e per farle stare al meglio l’umidità non dovrebbe mai mancare. A tal proposito, potremmo aggiungere nel sottovaso delle palline di argilla espansa precedentemente inumidite con dell’acqua.

