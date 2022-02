Spesso si sente parlare dell’importanza della stagionalità di frutta e verdura. Quando ci si trova davanti al banco del supermercato, tuttavia, è facile farsi distrarre dai colori degli ortaggi fuori stagione.

Tra questi il rosso degli onnipresenti pomodori che potrebbe farci dimenticare gli ortaggi del periodo.

Tra le verdure che sarebbe bene consumare durante il periodo invernale svetta il porro. Si tratta di un ortaggio diffuso sin da epoche remote e apprezzato per il suo sapore intenso.

Il porro, inoltre, è ricco di elementi benefici per la salute come ferro, potassio, calcio, magnesio e vitamine.

Molti amano consumarlo crudo in insalata, altri preferiscono renderlo protagonista di gustose ricette. Potrà, infatti essere cucinato insieme alle patate ma non solo.

I porri diventeranno deliziosi abbinati al riso e alla pancetta. Si tratta di una ricetta alla portata di tutti e relativamente veloce da preparare.

Infatti in circa mezz’ora si sarà pronti a portare in tavola dei deliziosi porri stufati. Ci vorranno solo pochi ingredienti per preparare questo delizioso e profumato piatto unico che ci farà davvero impazzire.

Ingredienti:

600 grammi di porri;

200 grammi di riso;

70 grammi di pancetta affumicata;

1 limone, succo;

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Solo pochi ingredienti per preparare questo profumato piatto unico che farà del porro il protagonista della cucina invernale

Per prima cosa lavare e pulire accuratamente i porri per eliminare tutti i residui di terra prima di tagliarli a rondelle. Mettere i porri a cuocere in una pentola dai bordi alti con dell’olio extravergine di oliva. Non dimenticarsi di mescolare per evitare che rimangano attaccati alla padella.

A questo punto aggiungere il riso e l’acqua calda con un pizzico di sale, il succo di limone e del pepe.

Il tutto dovrà essere lasciato cuocere per circa mezz’ora fino a quando il liquido di cottura non sarà assorbito. I porri dovranno risultare morbidi e il riso ancora leggermente al dente.

Prendere la pancetta e metterla a rosolare in una pentola antiaderente. Una volta che il riso e i porri saranno pronti spegnere il fuoco e lasciarli raffreddare.

In seguito, prima di servire in tavola unire al riso e ai porri la pancetta abbrustolita. Un modo leggermente diverso dal solito per cucinare questo ortaggio invernale che piacerà davvero a tutti. L’accostamento del porro con la pancetta, infatti, è davvero da provare.