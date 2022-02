Settimana scorsa il commento alla settimana era stato come previsto l’euro reagisce e si rafforza contro il dollaro, ma settimana prossima sarà decisiva per rafforzarsi nel medio periodo. Le notizie in arrivo dall’Ucraina, però, hanno cambiato il quadro sul cambio.

La forza del dollaro, infatti, si è manifestata dopo che gli Stati Uniti hanno affermato che la Russia ha ammassato abbastanza truppe vicino all’Ucraina per lanciare una grande invasione. Il cambio euro dollaro che si era mosso per lo più lateralmente ha subito un forte scossone con il dollaro che ha preso il sopravvento sui mercati. Infatti, l’indice del dollaro, una misura del biglietto verde contro sei valute principali, è aumentato dello 0,258% in poco tempo.

Questo movimento al rialzo, insieme a quello di altri beni rifugio come i Treasuries statunitensi e lo yen giapponese, indica che il mercato è sempre più preoccupato per la prospettiva di un’invasione. Conseguentemente si muove verso gli assets che ritiene più sicuri o con un maggiore potenziale di apprezzamento.

Settimana interlocutoria per il cambio euro dollaro che non ha ancora deciso se muoversi al rialzo o al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

L’11 febbraio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1350 in ribasso dello 0,54% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso dello 0,83

Time frame giornaliero

Con la chiusura di venerdì la tendenza di breve è virata al ribasso, essendo stata la chiusura giornaliera inferiore a 1,1357. A questo punto le quotazioni si potrebbero dirigere verso gli obiettivi indicati dalla linea tratteggiata.

Tuttavia una conferma assoluta del ribasso si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 1,1350. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe proiettare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua.

Time frame settimanale

Settimana interlocutoria per il cambio euro dollaro che non ha ancora deciso se muoversi al rialzo o al ribasso. I livelli decisivi da monitorare con attenzione sono 1,1223 e 1,1469. Solo una chiusura esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al cambio. Gli obiettivi dell’eventuale ribasso o rialzo sono quelli indicati in figura.