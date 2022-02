Spesso e volentieri, quando si pensa a mete romantiche la mente vola alle città d’arte italiane come Venezia, Roma, Firenze o Verona. Molti s’immaginano le mastodontiche capitali europee come Londra, Parigi e Madrid.

Ci sono, però, anche migliaia di piccoli borghi sparsi per tutta la nostra penisola che non hanno nulla da invidiare a tutte le meraviglie sparse nel Vecchio Continente.

Per questo, oggi andiamo alla scoperta di questo castello da fiaba, circondato di soffice neve, che potrebbe essere un posto estremamente romantico per trascorre con il proprio partner San Valentino. Vediamo insieme dove si trova e come possiamo raggiungerlo, per una piccola vacanza meravigliosa.

I posti italiani che in pochissimi conoscono

Prima però passiamo in rassegna tutti i posti che esistono in Italia e che non ci aspetteremmo mai di trovare. Al primo posto troviamo il labirinto più grande di tutto il Mondo. Si trova in Lombardia, precisamente a Fontanellato ed è possibile perdersi al suo interno.

Poi in Piemonte c’è una grande muraglia in versione ridotta che ad alcuni ricorda quella cinese. In effetti, il Forte di Fenestrelle è al quinto posto fra le costruzioni antiche più estese del Mondo. Infine, nel Bel Paese sono presenti molte riproduzioni della città ideale secondo i dettami del Rinascimento. La prima è sicuramente Urbino, ma c’è anche Sabbioneta. Questo borgo estremamente geometrico infatti può farci fare tornare indietro di secoli.

Questo castello da fiaba circondato da soffice neve è la meta perfetta per trascorrere il weekend di San Valentino con amore e magia

Passiamo, però, a questo magico castello. Stiamo parlando di Burg Taufers, in italiano “il castello di Taufers” a Campo Tures. Come molti avranno già immaginato dal nome si tratta di un monumento situato in Trentino Alto Adige, per la precisione in provincia di Bolzano.

Questa struttura ospita ben 64 stanze, corredate da una cappella affrescata. Secondo la leggenda questo luogo ha un suo fantasma. Ci riferiamo a quello della contessa Margarethe von Taufers, figlia del tenutario del luogo. La donna si era innamorata del capitano delle guardie, considerato di rango inferiore, e l’aveva sposato in gran segreto. Il padre della donna lo fece uccidere prima di permettergli di arrivare all’altare. Quindi quest’ultima si suicidò, lanciandosi dalla finestra per riunirsi all’amato. Secondo la leggenda lei si aggira ancora lungo le mura della magione.

