Non basta proteggere noi stessi dal caldo torrido dell’estate. L’attenzione è rivolta anche agli animali e ai vegetali di casa che soffrono le temperature roventi. Basta una disattenzione, una superficiale dimenticanza o semplicemente un’azione frettolosa a farci dire addio alle nostre amate piante diventate secche sotto i caldi raggi del sole.

Più volte la Redazione si è occupata di mostrare rimedi, trucchi e consigli degli esperti per far durare più a lungo tutte le piante che decorano balconi e terrazzi di casa.

Come i gerani o le ortensie anche le orchidee sono tipologie di fiori molto gettonate e amate. Dunque, cerchiamo di capire perché solo in questo modo potremmo salvare le orchidee dal caldo ed evitare di farle seccare.

L’errore che può costare caro

Quando ci prendiamo cura di fiori e piante la prima cosa a cui pensiamo, ovviamente, è di nutrirla con una bella dose di acqua.

Tuttavia, non tutte le piante devono essere innaffiate allo stesso modo per vivere più a lungo. Nel caso dell’orchidea bisognerebbe conoscere questi semplicissimi consigli pratici degli esperti che ne preserveranno lo stato di salute anche dalle calde giornate estive.

Secondo gli esperti, per mantenere in salute la pianta, bisognerà immergerla in una vaschetta profonda circa 5 cm contenente molta acqua. Lasciare in ammollo l’orchidea con tutto il suo vaso per almeno 20 minuti.

In questo modo la pianta assorbirà tutta l’acqua necessaria per fronteggiare i mesi più caldi.

Prima di posizionare nuovamente la pianta al suo posto, si consiglia di lasciarla 10 minuti nel lavandino per eliminare l’acqua in eccesso.

Attenzione, poi, all’umidità. L’orchidea ha bisogno del suo habitat ideale e per questo motivo si consiglia di inserire dell’argilla espansa con un po’ d’acqua direttamente nel vaso.

Innaffiarla pianta regolarmente, una volta a settimana, anche dopo aver provveduto ad immergere la pianta in acqua.

Un metodo estremamente efficace per capire se la nostra pianta ha bisogno di acqua è quella di toccare il terreno. Quando il terreno risulta asciutto al tatto allora è tempo di versare la sua dose di acqua.

Per concludere, gli esperti consigliano di utilizzare un fertilizzante liquido. Questi prodotti sono d’aiuto alla pianta nella sua lotta contro il caldo. Inoltre, renderà i fiori più belli e sani. Ed ecco spiegato perché solo in questo modo potremmo salvare le orchidee dal caldo ed evitare di farle seccare.