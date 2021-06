Sempre più attenti alla salute e a ciò che mangiamo e beviamo, siamo alla ricerca di snack, spuntini e merende che facciano bene e non compromettano la linea. Ecco perché approfittare della frutta estiva ci salva molte situazioni in cui il languorino può spingerci a sgarrare. Vediamo come utilizzare gli stessi gustosi ingredienti di stagione per uno spezza fame una merenda o il drink della sera con gli amici.

Occorrente

Quando facciamo la spesa, facciamo incetta della frutta di stagione, sia quella esotica sia quella del nostro territorio. Compriamola tutta, più è colorata e varia meglio sarà. In casa quasi tutti ormai abbiamo un frullatore, ancora meglio una centrifuga o un estrattore. Se lo abbiamo riposto in dispensa perché nei mesi invernali lo abbiamo usato poco, è arrivato il momento di trovargli uno spazio fisso sul piano di lavoro. Sarà l’incentivo che ci serve per usarlo tutti i giorni più volentieri.

Usiamo dei grandi bicchieri in vetro spesso. Anche gli occhi vogliono la loro parte, inoltre la bevanda sembrerà più buona oltre che più bella. Compriamo anche le cannucce in acciaio, quelle da cocktail, hanno un diametro più ampio, sono più lunghe ed ecologiche. Facciamo in modo di avere sempre nel freezer del ghiaccio a cubetti.

Ingredienti per 2 persone

1 mango maturo;

2 limoni;

3 mele di medie dimensioni;

2 banane;

3 pesche noci;

2 pere;

1 bicchiere di vino bianco fermo da tavola.

Innanzitutto, assicuriamoci che la frutta sia ben matura, soprattutto il mango. Sarà più dolce, succoso e meno fibroso. Inoltre in questo modo non dovremmo aggiungere zucchero. Frulliamo o centrifughiamo tutta la frutta insieme. Abbiamo ottenuto uno strepitoso succo di frutta ideale come spezza fame mattutino.

Allo stesso modo prepariamolo per il pomeriggio, aggiungendo una banana. Sarà più cremoso e sostanzioso e perfetto per la merenda dei bambini. Se anche i grandi vogliono togliersi lo sfizio di servirsi un cocktail colorato e gustoso, basterà utilizzare gli stessi ingredienti con due piccole aggiunte.

Utilizziamo dei bellissimi e grandi bicchieri. Aggiungiamo tre cubetti di ghiaccio e un bicchiere di vino bianco fermo da tavola. Le cannucce decoreranno il tutto. Nulla da invidiare alle bevande servite nei locali alla moda. Con gli stessi ingredienti sani e genuini abbiamo creato una bevanda golosa e versatile.