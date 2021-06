Il richiamo dell’estate è forte e in pochi vi sanno resistere. Mare, sole e piscina sono ciò di cui sentiamo maggiormente il bisogno in questo periodo tanto caldo. Ma vi è anche un altro binomio indissolubile che non passa mai di moda: quello tra estate e tintarella. Una pelle abbronzata e colorata non lascia indifferenti e ci da quella spinta in più per vivere al massimo le belle giornate di sole.

I metodi tradizionali per dorare la nostra pelle potrebbero anche funzionare, ma esporsi ore e ore al sole può essere stancante e non molto salutare. Per questo un ulteriore aiuto ce lo offre l’alimentazione. Quello che mangiamo può determinare la buona riuscita della tintarella e farla durare a lungo.

Alcuni alimenti sono più indicati di altri a questo scopo. Uno in particolare è grande amico sia dell’organismo che della cute abbronzata. Infatti, per mantenere un’abbronzatura perfetta e omogenea basta questo sorprendente frutto della salute.

Le innumerevoli proprietà di un unico alimento

Lo si trova banalmente al supermercato, ma spesso lo si ignora. Eppure è un frutto che apporta numerosi benefici per il corpo e che non dovremmo trascurare. Si tratta dell’avocado. Tanto per cominciare è ricco di fibre, proteine, vitamine e sali minerali. Seppur contenga molti grassi, sono soprattutto insaturi, per cui non dannosi e adatti a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Se consumato con moderazione è poi indicato nelle diete ipocaloriche. Ma le proprietà dell’avocado non finiscono qui. È infatti perfetto anche per un altro scopo.

L’avocado ci da una grande mano quando si tratta di fissare l’abbronzatura. Questo perché è fonte non solo di Omega-3, benefico per la nostra pelle, ma anche di carotenoidi come la luteina e la zeaxantina. Tutti questi principi contribuiscono a curare la pelle e mantenere il colorito acquisito.

Il modo migliore per sfruttare i benefici dell’avocado è quello di utilizzarlo in cucina. Possiamo ad esempio includerlo in una gustosa insalata fresca con pomodori, carote, peperoni e broccoli, condita con una spruzzatina di limone e olio di oliva. O più semplicemente spalmarlo su delle fette di pane tostato per una colazione nutriente.