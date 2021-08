La banana è uno dei frutti più consumati e che vanta eccellenti proprietà. Contiene prevalentemente carboidrati e fibre. Poche proteine (solo 1,3 gr) e pochissimi grassi, appena 0,4 gr, un valore che possiamo considerare pressoché irrisorio.

Le banane sono ben note per l’alto contenuto di potassio. Non a caso si tratta di un frutto particolarmente amato da chi fa sport, sia a livello professionale che dilettantistico. Questo minerale infatti, tra le sue tante altre proprietà, previene i crampi e aiuta il mantenimento del tono e della massa muscolare.

Nel periodo estivo, inoltre, chi soffre di cali di magnesio e potassio, cerca di consumare qualche banana in più del solito. Basti pensare che una sola banana ci regala il 9% della RDA (Dose Giornaliera Raccomandata) di potassio.

Le banane sono inoltre ricche di vitamina C e vitamina B6.

Insomma, la banana è un fantastico frutto che apporta tantissimi benefici al nostro organismo. Tuttavia solo in pochi sanno cosa succede se mangiamo banane dopo le 18.

Attenzione perché le banane sono ricche di amido

L’amido è uno zucchero in grado di apportare energia all’organismo nell’arco di breve tempo. Alimenti che contengono amido sono pasta, pane, riso, patate e, appunto, banane.

Di contro però, l’amido rallenta i processi digestivi.

Ecco perché è meglio non consumarlo di sera. Tra l’altro, sappiamo bene tutti che la cena deve essere un pasto leggero, non troppo abbondante e semplice da digerire.

Assumere alimenti ricchi di amido dal tardo pomeriggio in avanti affatica la digestione. Ricordiamo poi che l’amido dona energia subito spendibile. Ma la sera, in genere, per la maggior parte delle persone, le attività quotidiane tendono a rallentare. Il rischio pertanto è anche quello di ingrassare. Ciò accade perché, se non bruciamo sufficienti energie, gli zuccheri si trasformano inevitabilmente in grasso.

L’assunzione di amido è quindi particolarmente indicata la mattina, quando è importante fare una bella scorta di energia per affrontare al meglio la giornata. L’ideale sarebbe mangiare una banana a colazione. Ottima ad esempio tagliata a rondelle e consumata insieme con dello yogurt. Ancora meglio se quello di tipo greco che, come abbiamo già avuto modo di spiegare in questo articolo, è un’ottima fonte proteica.

La banana rappresenta infine un ottimo alimento per tappare il classico “buco allo stomaco” che si avverte a metà pomeriggio o metà mattina.

Ovviamente, se abbiamo l’abitudine di andare in palestra – o comunque fare sport in generale – a ora di cena o addirittura in orario serale, ben venga allora una bella banana come spuntino pre-workout.

