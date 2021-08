Questa incredibile torta è un dolce perfetto per rinfrescare il palato d’estate e far esplodere le papille gustative in un tripudio di sapori. Il gusto del caffè sposa perfettamente molte altre pietanze ed è perfetto come fine pasto dopo quasi ogni pranzo o cena. Questo dolce è anche semplicissimo da preparare e non richiede cottura.

È davvero consigliatissima questa ciambella fredda al caffè con un gustoso ripieno a sorpresa che stupirà proprio tutti. All’interno bisognerà, infatti, sbriciolare dei biscotti tipo wafer, in modo da dare al dolce un ottimo grado di croccantezza. Il gioco di contrasti tra la sofficità della parte cremosa al caffè e la giusta fragranza dei biscotti daranno vita a una fusione incredibilmente perfetta.

Gli ingredienti necessari per preparare la torta ciambella fredda al caffè e biscotti:

circa una tazzina di caffè;

circa 120 grammi di biscotti tipo wafer;

250 grammi di mascarpone;

100 grammi di zucchero a velo;

8 grammi di gelatina in fogli;

300 millilitri di panna fresca;

polvere di cacao per decorare.

Come realizzare la torta ciambella in pochi e semplici passi

Il primo passo è quello di sbriciolare i wafer, ma lasciarne qualcuno intero da usare successivamente. Bisognerà, poi, preparare il caffè e farlo raffreddare e, nel frattempo, mettere a mollo in acqua fredda la gelatina in fogli.

Il passo successivo è quello di montare il mascarpone, con la panna fresca e con lo zucchero a velo. Suggeriamo di setacciare lo zucchero a velo per evitare la formazione di piccoli grumi nella crema. Dopo aver montato i 3 ingredienti in modo da avere una crema sufficientemente ferma, bisognerà aggiungere il caffè ormai freddo.

In questa fase è fondamentale usare un lecca bordi e amalgamare il caffè liquido poco per volta, per non smontare la crema al mascarpone. È essenziale usare il caffè ormai completamente freddo per non surriscaldare mascarpone e panna, che finirebbero per diventare liquidi.

Davvero consigliatissima questa ciambella fredda al caffè con un gustoso ripieno a sorpresa

A questo punto bisognerà strizzare la gelatina con cura per eliminare tutta l’acqua in eccesso. Aggiungere la gelatina alla crema al mascarpone al caffè. Questo è il momento d’inserire anche i wafer spezzettati grossolanamente.

Foderare, poi, una tortiera per ciambella con della pellicola per alimenti. Distribuire accuratamente la crema e spezzare a metà i biscotti. Quindi, adagiarli sopra la crema appena spalmata e lasciare in frigo per almeno 3 o 4 ore. Una volta sformata la torta, suggeriamo di spolverare sopra del cacao in polvere e gustare ben fredda.

