La voglia di partire e staccare per qualche giorno dalla solita routine si fa sempre più grande. Staccare il cervello dagli eventi che stanno succedendo intorno a noi e rilassarsi un po’. Poi con l’arrivo delle belle giornate questo desiderio diventa sempre più forte che è impossibile resistere.

Allora siamo lì davanti al PC pronti a prenotare un volo per qualche meta lontana. Si comincia a cercare sul sito della compagnia di turno per controllare i prezzi più bassi. Poi si passa ad un’altra e un’altra ancora e non ci sembra mai uscirne. Troviamo sempre prezzi troppo alti e non capiamo come alcune persone riescano a viaggiare con neanche 20 euro.

In realtà abbiamo già spiegato un trucco per acquistare biglietti aerei a poco prezzo. Però quella funzione è utile se non si ha una meta precisa o un periodo preciso per partire. Oggi scopriremo un metodo veloce e pratico che non richiede applicazioni o siti particolari.

Solo in pochi conoscono questa funzione di Google per prenotare voli in tutto il Mondo a prezzi stracciati

Soltanto aprendo Google potremo avere tutte le informazioni che ci servono per volare a prezzi stracciati.

La schermata di Google è la pagina predefinita della maggior parte dei browser. Cliccando sul simbolo della casetta ecco che si accede alla barra di ricerca di Google. Da lì cerchiamo praticamente qualsiasi cosa ci serva, informazioni varie o prodotti da acquistare. Google è un po’ il nostro migliore amico che sa tutto e ci dà soluzioni ai problemi più disparati.

Finalmente digitando la parola “voli” sulla barra potremo controllare le offerte più convenienti. Dopo aver cliccato invio basterà accedere alla scheda Voli in alto a sinistra o cliccare su “Mostra Voli”. Ed ecco che Google ci porta nella sezione Google Flight, dove possiamo inserire tutte le indicazioni che ci servono.

Aeroporto di partenza, di arrivo, data del viaggio e numero di passeggeri. Utilizzando i vari filtri avremo tra i risultati i voli più convenienti e senza scali per andare ovunque. Lasciando vuoto il campo della destinazione di arrivo vedremo i voli più economici in quel momento. Le compagnie proposte sono diverse e in continuo aggiornamento, ma quelle low cost non mancano.

Altre possibilità

Accedendo alle varie schede presenti sulla sinistra avremo subito un quadro delle attività da fare e degli hotel disponibili. Un servizio completo direttamente sulla piattaforma di Google che ci farà risparmiare molto tempo.

Quindi, finora solo in pochi conoscono questa funzione di Google che in pochi click ci mostra le offerte più convenienti. Non ci resta che scegliere un aeroporto di partenza, una destinazione e controllare le offerte del momento. Possiamo volare in tutto il Mondo o scegliere anche solo una città italiana. A pochi chilometri da Milano e Como si trova un luogo magico tra canyon e cascate assolutamente da vedere.

Approfondimento

Clima mite tutto l’anno in questa splendida isola del Mediterraneo dove andare nel 2022 per spendere poco e rilassarsi