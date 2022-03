Il merluzzo è un pesce piuttosto apprezzato. È un tipo di pesce magro che appartiene alla categoria dei pesci bianchi. Facile da digerire, il merluzzo ha una gradevole consistenza carnosa. Oltre ad essere un’ottima fonte di proteine di alta qualità, il merluzzo non apporta tantissimi grassi saturi (i “grassi cattivi” pericolosi per cuore e arterie).

Inoltre, è anche una buona fonte di potassio, fosforo, vitamina D e vitamine del gruppo B. Ci sono tanti modi per portare in tavola il merluzzo. Molti lo gradiscono in umido, cucinato con della salsa di pomodoro, origano e qualche oliva. Molti altri, invece, lo ricoprono di pastella.

Di certo, le due versioni appena citate, sono piatti decisamente saporiti e sfiziosi. Ma, ovviamente, non sono gli unici. Nelle prossime righe andremo a vedere una ricetta semplicissima e leggera. Perfetta per le prime giornate di primavera ed anche per i prossimi mesi, quando comincerà a fare un po’ più caldo.

Molti lo fanno in pastella al forno ma il merluzzo cucinato così diventa un piatto leggero, gustoso e veloce da preparare

Andiamo quindi a vedere cosa ci serve per preparare questo delizioso piatto, ideale sia a pranzo che a cena.

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di merluzzo, freschi o decongelati;

succo di un’arancia;

succo di un limone;

1/2 cucchiaio di farina bianca;

olio EVO q.b.;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Versare in una ciotola bella ampia il succo degli agrumi e mettervi i filetti di merluzzo a marinare. Far riposare per circa 1 ora;

trascorso tale periodo di tempo, scolare il pesce dalla marinatura;

nel frattempo, prendere una padella e farvi scaldare un filo di olio;

quando l’olio sarà caldo, far cuocere il pesce da entrambe le parti e salare leggermente;

una volta fatto ciò, togliere il pesce dalla padella e metterlo da parte;

nello stesso tegame in cui abbiamo cotto il pesce, versare il succo di arancia e limone. Farlo scaldare e aggiungere il mezzo cucchiaio di farina. Mescolare rapidamente in modo da ottenere una salsina abbastanza densa;

al momento di servire, versare sul pesce la salsa agrumata e una spolverata di prezzemolo.

Ed ecco qui una portata molto leggera e delicata. Quindi, anche se molti lo fanno in pastella al forno, questa ricetta di merluzzo conquisterà tutti al primo assaggio. Con la bella stagione in arrivo, tra l’altro, si ha voglia di piatti leggeri. Il pesce andrebbe inserito nella nostra dieta più volte alla settimana. Per variare un po’, sarà utile sapere quali sono i pesci di stagione del mese di marzo. Infine, ecco qualche idea anche per cucinare lo sgombro.

