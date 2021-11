L’autunno è arrivato e in molti di noi amano fare gustose merende nei lunghi pomeriggi di pioggia. Una bevanda che non può proprio mancare nelle merende autunnali è la cioccolata calda fatta in casa. Dolce e speziata, da condividere in famiglia e tra amici.

Ci sono molti modi di preparare la cioccolata calda, ognuno ha la propria ricetta. La cioccolata calda può, infatti, essere più dolce o più amara, più densa o più liquida, in base ai gusti di ognuno. Oggi vogliamo mostrare un metodo speciale per preparare una cioccolata davvero gustosissima. Vedremo perché fa venire l’acquolina in bocca a chiunque questa cioccolata calda con un ingrediente speciale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Una ricetta semplice ma gustosa

L’ingrediente speciale che proponiamo come guarnizione per la nostra cioccolata è il dulce de leche.

Il dulce de leche è una crema di origine argentina fatta a base di latte e zucchero. Si ottiene facendo bollire a fuoco lento il latte e lo zucchero per lunghe ore, fino a che l’acqua evapori e rimanga solo una morbida e bruna crema. Questa crema è davvero dolcissima e piace a chiunque ami il gusto del latte.

Per preparare la nostra cioccolata dobbiamo mettere in una casseruola quattro cucchiaini di cacao amaro assieme a due cucchiai di zucchero. Dopo aver mescolato gli ingredienti possiamo aggiungere 250 ml di latte e mescolare con una frusta da cucina in modo da evitare grumi. Ora possiamo aggiungere un cucchiaio di dulce de leche e mescolare fino a che si sciolga.

Dovremo cuocere a fuoco medio e noi dobbiamo continuare a mescolare fino a che il composto arrivi ad ebollizione. Se vogliamo raggiungere una consistenza più densa e cremosa possiamo aggiungere un mezzo cucchiaino di fecola di patate o di maizena al composto di zucchero e cacao facendo attenzione di mescolarlo per bene .

Fa venire l’acquolina in bocca a chiunque questa cioccolata calda con un ingrediente speciale

Una volta che abbiamo raggiunto il punto di ebollizione la nostra cioccolata è quasi pronta. Ora dobbiamo spegnere il fuoco e possiamo versare nella tazza. Adesso possiamo guarnire con una spruzzata di panna montata e una spolverata di cacao amaro. Ora possiamo aggiungere altro dulce de leche: con un cucchiaino lasciamo cadere la quantità desiderata sopra alla panna in modo da creare una decorazione colorata. La cioccolata calda al dulce de leche è una bevanda dolce e raffinata, perfetta per chi voglia concedersi una merenda speciale.

Approfondimento

Scaldiamo cuore e corpo nei freddi pomeriggi d’autunno con questa deliziosa cioccolata calda