Tutti noi ci troveremo una volta nella vita a dover scegliere quali sanitari installare nel bagno nuovo. Molto spesso quando cambiamo casa o la ristrutturiamo amiamo cambiare il bagno e rinnovarlo. In commercio esistono numerosissime alternative per rendere il bagno un posto confortevole e di bell’aspetto.

Se esistono infinite varietà di piastrelle e di vasche da bagno, esistono anche diversi tipi di sanitari. Infatti, non tutti i bidet e water sono uguali, ma esistono due tipi molto diversi tra loro, ora vedremo quali e spiegheremo perché solo i più furbi che non vogliono faticare nelle pulizie scelgono questi sanitari da bagno.

Un design comodo e vantaggioso

Se pensiamo ai sanitari a tutti noi vengono in mente probabilmente quelli più comuni che abbiamo in casa, ovvero quelli a pavimento. Questi sono molto diffusi ma presentano alcuni svantaggi.

Lavare il pavimento può essere difficile, così come è poco agevole lavare il retro. Allo stesso modo la parte inferiore occupa molto spazio e rischiano di far sembrare più piccolo il bagno. Proprio per questi motivi molte persone scelgono l’alternativa, molto più comoda e igienica.

Stiamo parlando dei sanitari sospesi, ovvero che sono collegati alle tubature tramite la parete e non il pavimento. Ora vedremo quali sono i vantaggi di installare water e bidet sospesi.

I sanitari sospesi sono una soluzione davvero furba per chi ha un bagno piccolo. Lasciando libero il pavimento daranno l’illusione che il bagno è più grande e spazioso. Avere lavandino, bidet e water sospesi ci farà guadagnare molta superficie calpestabile, che potremo riempire con un tappeto.

Il fatto che il pavimento sia libero, poi, è perfetto per chi non voglia penare durante le pulizie domestiche: in questo modo sarà molto più semplice passare la scopa e lo straccio. Inoltre, la parte inferiore del water tenderà a raccogliere meno sporco e noi non dovremo chinarci per lavarla a fondo rischiando di non raggiungere alcune parti.

I sanitari sospesi sono una soluzione davvero furba per chi vuole un bagno moderno e confortevole, ma in molti si chiedono se a livello di funzionalità e comodità siano inferiori. In realtà, la comodità e il funzionamento non sono affatto diversi e chi li userà non si renderà conto di nulla.

