Se in passato le case erano più grandi e spaziose, con il passare del tempo si tende a vivere in spazi più piccoli. Per questione di costi e comodità le case contemporanee hanno metrature più limitate, soffitti più bassi e muri più sottili. Una zona della casa che spesso è molto piccola è il bagno.

La vasca da bagno ha lasciato il posto alla doccia, spesso non ci sono finestre e misura pochi metri quadrati. Se anche noi abbiamo un bagno piccolo non dobbiamo arrenderci, possiamo farlo sembrare più grande in un semplice modo. Infatti, il bagno piccolo sembrerà grande il doppio se seguiremo questo formidabile trucco nell’arredamento.

Un trucco semplice e alla portata di tutti per dare spazio e luce

I bagni moderni hanno dimensioni risicate e spesso un’aria claustrofobica e scura. Anche se il bagno ha una finestra, spesso sono poco luminosi e non sappiamo come fare per farli sembrare più accoglienti.

Se il nostro bagno è piccolo, non dobbiamo disperarci, sarà molto più semplice da mantenere pulito e da riscaldare. Impiegheremo meno tempo per lavarlo e per fare in modo che si riscaldi l’aria.

Se, però, vogliamo ricreare un’atmosfera accogliente e meno claustrofobica, possiamo usare alcuni trucchi degli arredatori.

Innanzitutto, dovremo scegliere colori chiari e tinte pastello. Possiamo, poi, ridurre all’essenziale i pensili e i soprammobili, per avere più spazio utilizzabile.

Se abbiamo già seguito questi consigli ma non siamo ancora soddisfatti del risultato, dovremo seguire questo consiglio, che darà l’illusione di un bagno più grande e donerà una luminosità mai vista prima.

Non dovremo fare altro che installare degli specchi sulle pareti del bagno. Il metodo migliore è quello di posizionare uno specchio di fronte ad un altro su pareti opposte.

Uno specchio convoglierà la luce e rifletterà in un gioco di specchi che daranno l’impressione che il bagno non finisce più. La luce esterna e quella artificiale verranno amplificate dallo specchio e potremo avere un bagno sempre luminosissimo. Basterà mettere due semplici specchi su una porzione della parete ed otterremo un risultato strabiliante, che cambierà aspetto al nostro bagno.

Non ci resta che provare questo trucco, usato dai migliori arredatori e così semplice da realizzare.

Chi vuole avere un bagno profumato anche se senza finestre, invece, deve assolutamente provare questo consiglio.