Scegliere che cosa mettere nel carrello e cosa portare in tavola è una delle decisioni più importanti che dobbiamo prendere ogni giorno. Ma spesso ci troviamo ad affrontare dei dilemmi: meglio la convenienza dei cibi precotti, o la salubrità di quelli freschi? Vale la pena passare tanto tempo a preparare il pasto, o dovremmo forse velocizzare le operazioni in cucina con scatolette e surgelati?

In realtà molti di noi conoscono già la risposta: generalmente sarebbe meglio preparare il pasto a partire da cibi freschi e non conservati. Ma ci sono delle eccezioni: anche i cibi precotti potrebbero senza dubbio essere una scelta saggia in alcune circostanze. E c’è un cibo in particolare che spesso vediamo in scatoletta e a cui non prestiamo attenzione, ma che in realtà è una vera miniera di salute. Vediamo di che cosa si tratta.

Anche se è in scatoletta mettiamolo nel carrello perché sarebbe ricchissimo di vitamine e proteine e povero di calorie

Ma di quale cibo stiamo parlando? Ci riferiamo a un cereale: il farro. Il farro si può ovviamente acquistare crudo e intero, ma molto spesso lo troviamo in scatoletta. Ebbene, non indugiamo a metterlo nel carrello, soprattutto se stiamo seguendo una dieta con poche calorie. Questo perché il farro sarebbe ricchissimo di proteine e vitamine, ma ha poche calorie rispetto ad altri cereali. Anche se è in scatoletta mettiamolo nel carrello perché sarebbe ricchissimo di vitamine e proteine e povero di calorie. Ma conosciamo meglio questo cibo alleato della nostra salute.

Coltivato e apprezzato fin da tempi antichissimi

Il farro è tra i cereali più antichi coltivati dalla specie umana. Se ne conoscono diverse specie, e in Italia è sempre stato popolare. Era particolarmente diffuso ai tempi dei Romani. Il farro sarebbe ricco non soltanto di fibre, ma anche di proteine, minerali, quali fosforo e potassio, e vitamine, in particolare le vitamine del gruppo B.

Quando non abbiamo tempo di preparare un pasto a partire da ingredienti crudi, aprire una scatoletta di farro precotto potrebbe essere un buon compromesso. Potremo goderci un pasto salutare, ma anche conveniente e veloce. Il farro precotto, ad esempio, diventerebbe un ingrediente perfetto per insalate di vario tipo. In alternativa, potremmo anche cuocerlo in padella con cipolla o porro e un cucchiaio di sugo creando così un secondo gustoso e molto nutriente.

