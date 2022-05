Solo a un’ora dall’Italia questa meta troppo spesso sottovalutata è una perla per il suo mare cristallino e le famose escursioni

Con i cambiamenti climatici degli ultimi anni, ormai, il meteo è diventato imprevedibile. Anche se siamo ancora in primavera, già il caldo inizia a farsi sentire. Non solo, ce ne accorgiamo anche dalle “cose” negative che l’estate porta con sé: zanzare e scarafaggi.

Ebbene sì, l’estate non è ancora arrivata e già iniziano ad intravedersi. In ogni caso, per ovviare al problema delle zanzare, almeno, possiamo acquistare o coltivare queste piante che, con il loro profumo, le allontaneranno.

A maggio, quindi, le temperature iniziano ad aumentare. Molte persone, specialmente al sud Italia, già durante questo mese popolano le spiagge. Certo, il mare è ancora molto freddo, ma questo non è motivo di preoccupazione per gli italiani.

A proposito di mare, se abbiamo in mente di fare una bella vacanza anticipando le masse e l’estate, vi sarebbe una meta tutta da scoprire. Questo Paese europeo si trova solo a un’ora dall’Italia ed è veramente stupendo. In realtà, tra le mete europee, forse è quella più sottovalutata di tutte.

Alla scoperta del Montenegro

Questo Stato è davvero una perla. Non ha nulla da invidiare agli altri Paesi più rinomati, poiché è un perfetto connubio tra mare e natura. Se amiamo la cultura, la storia e la natura a 360° e abbiamo, inoltre, uno spirito avventuriero, allora il Montenegro potrebbe essere la meta dei sogni.

Innanzitutto, si affaccia sul mare Adriatico, uno dei mari che circonda il nostro Bel Paese. Un mare cristallino, dalle acque così turchesi, è da non perdere. Tuttavia, è la sua costa ad essere particolare. Tra paesaggi mozzafiato e natura incontaminata, nelle spiagge sembrerà di vivere in un sogno.

Le escursioni che lo Stato offre sono tra le più famose. Qui entrerebbe in gioco la nostra voglia di avventure. Saremo immersi nel verde più profondo facendo le escursioni in montagna, tra fiumi e colline, ma soprattutto nel Parco Nazionale del Durmitor.

Inoltre, chi ha sempre desiderato di visitare il Gran Canyon in America potrebbe mettere da parte questo sogno, per un momento, per dedicarsi alla scoperta di quello più bello d’Europa. Il Montenegro, infatti, ospita le Gole del Tara, dalle cui sommità la vista è tutta da scoprire.

Certo, non sarà il Gran Canyon, ma almeno non andremo lontano. Sia il Durmitor che le Gole del Tara sono state inserite nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO.

Ci sono tantissime cose da vedere in Montenegro. Tuttavia, il fatto positivo è che si tratta di uno Stato dalle piccole dimensioni. Quindi, visitabile anche per pochi giorni.

Tornando alle escursioni, non mancheranno neanche quelle in barca, per vedere la costa, dalla quale ci si potrà tuffare nelle splendide acque dell’Adriatico.

Per ultimo, ma non per importanza, è uno dei Paesi più economici. Quindi, potremmo trovare dei biglietti low cost, sia per il volo che per B&B e cibo.

