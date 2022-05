Come ottenere il Bonus per le famiglie fino a 300 euro per PC e internet senza limiti di ISEE e chi può richiederlo

Anche se non è ancora operativo, il Bonus internet 2022 lo sarà presto, tra qualche settimana. Si tratta di un voucher di 300 euro destinato alle famiglie, per accedere a determinati servizi quali internet veloce a casa. Esso, ed è questa la cosa straordinaria, spetterà indipendentemente dal valore dell’ISEE. In proposito, il Governo ha fatto davvero degli sforzi enormi per estendere il beneficio su larga scala. Il Bonus in discorso non va confuso con quello già riconosciuto alle imprese, anch’esso non ancora operativo ma in procinto di esserlo. Il piano del Governo è quello di portare la rete internet ultraveloce ovunque, in conformità agli obiettivi sottesi al PNRR. Sicché, il Bonus da 300 euro si inserisce in questo ampio progetto. Il contributo servirà a supportare le famiglie nel far fronte al pagamento delle prime mensilità dell’abbonamento.

Le caratteristiche del Bonus

Ad annunciare l’arrivo del Bonus internet è stata Infratel, che è la società gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico. Come indicato, esso non è ancora operativo ma lo sarà tra qualche settimana. Proprio Infratel, a giorni, lancerà una consultazione pubblica sul proprio sito web, dove chiunque potrà esporre la propria opinione sul piano. Questa fase terminerà il 31 maggio 2022. Successivamente, interverrà un decreto del MISE, con il quale verranno specificati tutti i dettagli sull’erogazione del Bonus. Nello specifico, si indicherà come ottenere il Bonus per le famiglie e quali siano le modalità di fruizione per poter ottenere fino a 300 euro.

Una cosa è certa, ossia che esso spetterà a tutti, senza limiti di ISEE. In concreto, però, potranno richiedere il Bonus solo coloro che non hanno una linea internet a casa. Inoltre, potranno beneficiarne anche coloro che dispongono di una linea scarsa, ossia con velocità inferiore ai 30 Mbps. Spetterà un solo Bonus a famiglia e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione. Probabilmente, si darà priorità alle famiglie che vivono nelle aree territoriali più svantaggiate, come i Comuni montani.

Come ottenere il Bonus per le famiglie fino a 300 euro per PC e internet senza limiti di ISEE e chi può richiederlo

Per accedere al beneficio, probabilmente, non sarà necessario neppure fare domanda, ma lo riconosceranno in automatico. Il tutto, al momento dell’attivazione del nuovo contratto. Il valore del Bonus è di 300 euro, cifra che dovrebbe coprire i costi di attivazione e abbonamento per un periodo di 24 mesi. Il Bonus si erogherà sotto forma di sconto sul costo di attivazione, del modem e sull’importo dei singoli canoni mensili. Inoltre, l’operatore non potrà vincolare i clienti al contratto, con la conseguenza che il cambio operatore sarà sempre possibile. Altro vantaggio è che sarà possibile utilizzare, eventualmente, l’ammontare residuo del Bonus per l’attivazione della nuova linea, in caso di cambio operatore.

Lettura consigliata