Tutti siamo consapevoli di quanto l’attività fisica sia importante per restare in forma, ma non solo. Oltre ai risultati che potremmo vedere allo specchio, sarebbero interiori i migliori effetti che potremmo ottenere. Lo sport, infatti, migliorerebbe la salute del cuore e ci aiuterebbe a prevenire anche le malattie cardiache, ma anche altre patologie, come l’osteoporosi. Addirittura, camminare 30 minuti al giorno in questo modo ci aiuterebbe a migliorare la nostra circolazione sanguigna.

Per non parlare degli effetti sull’umore e sulla salute psicologica. Fare sport, infatti, ridurrebbe anche l’ansia e la depressione e migliorerebbe l’umore. Oltre a questo, certamente ci aiuterebbe a mantenerci in forma e a scolpire il nostro fisico.

L’attività più facile per mantenersi in forma

Ovviamente, la tipologia di sport più semplice e facile da eseguire è la camminata o la corsa. Per eseguire queste 2 attività al meglio, senza rischiare danni alla schiena o alla cervicale, dovremmo scegliere le scarpe più adatte a noi. Che potrebbero essere proprio le scarpe di cui stiamo per parlare.

Ecco le migliori scarpe per camminare e correre, che costano poco e che sono ideali per uomini o donne che vogliono dimagrire

Se vogliamo restare in forma e mantenerci in salute, dovremo affiancare allo sport un’alimentazione corretta ed equilibrata.

Per quanto riguarda quest’ultima, abbiamo già rivelato questi 3 consigli utilissimi, soprattutto per chi vorrebbe dimagrire e perdere peso senza fare sport e diete.

Se il nostro obiettivo fosse camminare o correre, dovremmo attrezzarci al meglio e la parte più importante da cui partire sarebbero proprio le scarpe.

Ecco quali sono i criteri da considerare

Tra i criteri più importanti da valutare prima di acquistare un paio di scarpe, troviamo il comfort e l’ammortizzazione.

Quest’ultima, in particolare, riguarda la capacità delle scarpe di assorbire e neutralizzare le vibrazioni create durante il movimento. In caso contrario andremmo a sovraccaricare la schiena, accusando dolori nel lungo periodo. Per questo motivo, le scarpe troppo piatte non saranno adatte per camminare o correre.

Le scarpe perfette, inoltre, dovranno anche garantire una buona stabilità. Questa caratteristica è importante, oltre che per sostenere il fisico e l’arco plantare, darebbe maggior supporto alla pianta del piede e al tallone.

Ultimo criterio, ma non meno importante

Infine, l’ultimo criterio che dovremmo considerare è l’impermeabilità. Una buona scarpa è anche quella che ci proteggerebbe in caso di maltempo. Ecco le migliori scarpe per camminare e correre, perché hanno tutte le caratteristiche necessarie per sostenerci durante le nostre sessioni sportive.

Nei negozi specializzati potremmo farci supportare da uno specialista del settore, durante la scelta e l’acquisto. In questi luoghi troveremo scarpe di questo tipo a prezzi molto vantaggiosi.

