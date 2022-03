Se c’è una cosa che amiamo fare, è cucinare per i nostri cari. Realizziamo pietanze ricercate, con ingredienti di altissima qualità, per soddisfare tutti i palati. Ma l’atto di affetto più grande che possiamo fare verso qualcuno è preparare un dolce, per chi è a dieta.

Effettivamente, immaginiamoci la scena. Stiamo seguendo una dieta ipocalorica e siamo a tavola, insieme alla nostra famiglia o insieme agli ospiti. Guardiamo i piatti ricchi e gustosi degli altri e interpretiamo le espressioni di soddisfazione ad ogni boccone. Poi, guardiamo il nostro piatto. E ci viene il magone.

Almeno una volta nella vita sarà capitato di vivere questa scena. Ma il momento più “triste” è quello del dessert. Preferiamo alzarci dalla sedia e andare altrove, piuttosto che guardare e non poter mangiare. I dolci, poi, sono il nostro punto debole.

Ma niente paura, perché se siamo a dieta oppure vogliamo rallegrare nostro figlio che sta seguendo un regime alimentare ipocalorico, vi è una gustosissima soluzione. Solo 80 calorie per fetta ha questa torta light ed economica. Utilizzeremo solo 3 ingredienti principali, che abbiamo già in casa, per fare una dolce sorpresa a noi stessi o ai nostri cari.

La cheesecake alternativa

Se vi è una torta che non ha tempo né stagione è la cheesecake. Una vera delizia americana che ha riscontrato un enorme successo in tutto il Mondo. Così come il dolce al limone proveniente dalla Svezia, soffice e gustoso, farà impazzire tutti.

La cheesecake classica è composta da diversi ingredienti. Per fare la cheesecake alternativa, più proteica ma, allo stesso tempo, leggera utilizzeremo:

2 albumi;

80 g di cioccolato bianco o fondente;

120 g di yogurt greco.

Solo 80 calorie per questa torta light ed economica ma anche veloce usando 3 ingredienti senza uova, latte e farina

Diamo un’occhiata più approfondita agli ingredienti. Le uova, in generale, sono consigliate perché fonte di proteine. In una dieta ipocalorica, dovremmo consumare 2 uova a settimana, anche se gli esperti sostengono che per non incidere sul colesterolo potremmo arrivare fino a 4 uova settimanali. In ogni caso, per far scendere i livelli di colesterolo e glicemia, questa zuppa sarebbe un toccasana.

Ma delle uova ciò che ci serve è l’albume, più leggero rispetto al tuorlo. Per quanto riguarda il cioccolato, altri esperti sostengono che faccia bene al cuore. Soprattutto quello fondente. Ma, ovviamente, ciò non significa esagerare con la quantità.

Lo yogurt greco, invece, è uno dei più magri e dobbiamo acquistare quello bianco con lo 0% di grassi. Per fare questa torta basta davvero poco. Innanzitutto, mettiamo il cioccolato a bagnomaria per farlo sciogliere. Nel frattempo, montiamo a neve i due albumi per qualche minuto.

Aggiungiamo il cioccolato fuso e mescoliamo per amalgamare gli ingredienti. Dopo aver raggiunto un composto omogeneo, aggiungiamo lo yogurt greco e, a piacere, possiamo aggiungere anche una goccia di miele. Trasferiamo in una teglia rotonda e inforniamo per 30 minuti a 180° gradi circa.