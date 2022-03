Senza forno in soli 5 minuti è possibile realizzare questa golosissima mousse con ricotta e cioccolato bianco più un ingrediente che non può mancare

Gli italiani, si sa, sono golosi ed alcuni proprio non sanno rinunciare al dessert. La buona tavola, infatti, è una delle prerogative della nostra bella Italia. Ma se siamo famosi per la pasta e per la pizza, non disdegniamo un bel dolce a fine pasto. I dessert, purtroppo, sono nemici della linea e della dieta e proprio per questo si tende a rinunciare al dolce con grande sacrificio. Proprio dalla necessità di conciliare linea e voglia di dolce nasce la ricetta che vi illustreremo in questo articolo.Una mousse che conserva tutta la sua scioglievolezza ma con calorie ridotte grazie alla presenza della ricotta.

Ecco come abbinare voglia di dolce con una dieta sana e attenta alla linea

Senza forno in soli 5 minuti è possibile realizzare un dessert tra i più golosi, grazie alla presenza del dolcissimo cioccolato bianco. Tra l’altro per la realizzazione della ricetta non è previsto l’utilizzo di zucchero, se non quello a velo per decorare (che volendo può essere evitato). Per realizzare 4 coppette medie gli ingredienti che occorrono sono:

100 grammi di cioccolato bianco;

250 grammi di ricotta di mucca;

50 grammi di panna vegetale;

20 grammi di zucchero a velo.

La preparazione di questo dessert è velocissima e non richiede cottura. Consigliamo di utilizzare un sbattitore per montare gli ingredienti ed amalgamarli bene ma è possibile anche procedere con la frusta a mano.

Vediamo, quindi, senza ulteriori indugi, come realizzare le nostre coppette di mousse alla ricotta e cioccolato bianco:

per prima cosa far sciogliere a bagnomaria (o nel forno a microonde) 75 grammi di cioccolato bianco, tenendone da parte 25 grammi per farcire;

nel frattempo iniziamo a montare la panna vegetale e aggiungiamo, un cucchiaio per volta, la ricotta;

non appena il cioccolato bianco si sarà sciolto per bene aggiungiamolo al composto, continuando a montare fino a quando non otterremo un composto omogeneo e spumoso;

distribuiamo il composto, aiutandoci con una sac a poche (ma va bene anche utilizzare un cucchiaio), in 4 coppette per dessert;

a questo punto grattugiare il rimanente cioccolato bianco sulla superficie di ogni coppetta e cospargiamo tutto con zucchero a velo, aiutandoci con un setaccio.

Le nostre coppette di mousse al cioccolato bianco con ricotta sono pronte. Dopo aver riposato per almeno un’ora in frigo potranno essere servite da sole o accompagnate da biscotti o pasticcini.