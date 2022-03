Colesterolo e glicemia sotto controllo con questa zuppa facile e veloce con soli 3 ingredienti spendendo meno di 5 euro

Nonostante manchi poco all’arrivo della primavera, in cui le temperature iniziano ad aumentare, ancora il freddo si fa sentire. Anche in televisione, le previsioni del meteo sono scoraggianti. Ci aspettano ancora piogge e venti gelidi.

In quest’ottica, un’ottima zuppa potrebbe essere l’ideale per riscaldarci dalla testa ai piedi. Inoltre, le zuppe potrebbero essere ideali anche per mantenere la linea e per tenere a bada i valori più temuti. Infatti, quando andiamo a fare gli esami del sangue, ci preoccupiamo spesso per gli esiti del colesterolo e della glicemia.

Sappiamo bene che l’ipercolesterolemia è un fattore serio da non sottovalutare. Il colesterolo cattivo, infatti, potrebbe essere un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Mentre la glicemia alta potrebbe essere un campanello d’allarme per il diabete.

Ecco perché è essenziale tenere colesterolo e glicemia sotto controllo. Come fare? Innanzitutto, seguendo un’alimentazione sana e specifica per tenere a bada entrambi i valori. Rechiamoci dal medico affinché ci prescriva la migliore dieta da adottare.

La glicemia e il colesterolo cattivo, soprattutto, si ridurrebbero anche praticando dell’esercizio fisico e secondo gli esperti, ecco come camminare per ridurlo. Tornando sull’alimentazione, questa zuppa potrebbe essere un toccasana.

La zuppa di cipolle

Secondo Humanitas, la cipolla conterrebbe tantissime proprietà benefiche. Grazie all’allicina, potrebbe contribuire alla riduzione del colesterolo, della glicemia e della pressione sanguigna. Oltre a queste virtù, la cipolla potrebbe anche avere proprietà antibatteriche.

Inoltre, è a basso contenuto calorico perché contiene solo 35 calorie, per cui sarebbe adatta per chi segue una dieta ipocalorica. È fonte di vitamine A, C ed E, nonché di molteplici sali minerali importanti per l’organismo, quali magnesio, potassio, calcio, ferro, fosforo e zinco.

Colesterolo e glicemia sotto controllo con questa zuppa facile e veloce con soli 3 ingredienti spendendo meno di 5 euro

Ma quali sono gli altri 2 ingredienti per la zuppa? Semplicemente acqua e fecola di patate, la quale servirebbe solo come addensante. Trattandosi di un amido, potrebbe avere qualche contenuto calorico in più. Per queste ragioni, consigliamo di adoperare solo un cucchiaio di fecola.

Mettiamo dell’acqua minerale in una pentola e accendiamo il fuoco. Nel frattempo tagliamo una o due cipolle dorate a fette. Portiamo l’acqua ad ebollizione, aggiungiamo un pizzico di sale e inseriamo le fette di cipolla.

Non appena saranno morbide, spegniamo il fuoco e, con il pimer, frulliamo leggermente. Accendiamo nuovamente il fuoco e aggiungiamo un cucchiaio di fecola di patata, per addensare e creare una sorta di vellutata. Mescoliamo e quando avrà raggiunto la consistenza desiderata, spegniamo il fuoco.

Possiamo aggiungere un po’ di pepe nero e qualche crostino per accompagnare la zuppa. Tuttavia, ricordiamo che eccedere con la quantità di cipolle è sconsigliato e potrebbe anche interferire con l’assunzione di farmaci antidiabetici. Pertanto, si consiglia di consultare il medico prima di procedere.

