Soffice e gustoso, questo dolce al limone facile ma soprattutto economico delizierà il palato di tutti sia a colazione che a merenda

Torniamo con la rubrica di cucina e se recentemente abbiamo parlato di cosa preparare per il pranzo della domenica, oggi vedremo la ricetta di un dolce. Nella lista dei dolci italiani più famosi, si annoverano il tiramisù, la crostata di mele, i cannoli, e così via. Dalle tradizioni degli altri Paesi, invece, abbiamo imparato a preparare la torta Sacher, i pancakes, i muffin, i waffle, i macarons etc. A tal proposito, oggi parleremo di un dolce proveniente dalla Svezia. Chi adora il limone, apprezzerà sicuramente questo dolce.

I lemon rolls

Soffice e gustoso, questo dolce al limone è facile da preparare e, sicuramente, conquisterà tutti i commensali. Come dice la parola stessa, si tratta di girelle ripiene e arricchite da una colata di crema al limone. Vediamo cosa ci occorre per la loro preparazione.

Ingredienti:

550 g di farina 00;

250 ml di latte;

1 uovo;

260 g di zucchero;

180 g di burro;

200 g di formaggio spalmabile;

100 g di zucchero a velo;

50 g di succo di limone;

scorza di limone q.b;

lievito di birra.

Innanzitutto, tagliamo 90 g di burro e facciamo sciogliere a bagnomaria. Spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. Prendiamo una ciotola e appoggiamo il colino, che servirà per setacciare la farina. Aggiungiamo 60 g di zucchero e grattugiamo la scorza di un limone.

Mettiamo da parte e in un’altra ciotola versiamo un po’ di latte e il lievito di birra, affinché si sciolga. Nel frattempo, sbattiamo un uovo e aggiungiamo il latte. Uniamo a questo composto sia il lievito che il burro sciolti. Mescoliamo e amalgamiamo tutti gli ingredienti, compresa la ciotola con la farina, lo zucchero e la scorza.

Quando avremo ottenuto un composto omogeneo, impastiamo per circa 10 minuti. Trasferiamo, di nuovo, all’interno della ciotola. Copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare fino a quando sarà ben lievitato. Potrebbe volerci anche 2 ore.

Prepariamo il ripieno, facendo sciogliere i restanti 90 g di burro a bagnomaria e mettendo in una ciotola 200 g di zucchero e la scorza di un altro limone. Quando l’impasto sarà pronto, spolveriamo con un po’ di farina e stendiamo formando un rettangolo. Aggiungiamo il burro fuso con il pennello da cucina per tutto l’impasto, e la stessa cosa faremo con il composto di zucchero e scorza di limone.

In forno

Partendo dal basso, iniziamo a rotolare l’impasto e tagliamo a tocchi di medie dimensioni. Trasferiamo in una teglia, precedentemente foderata con carta forno, equidistanti tra loro. Prima di infornarli, bisogna lasciarli riposare circa mezz’ora, coperti da un canovaccio.

Impostiamo il forno a 180° gradi e inforniamo per un’altra mezz’ora. L’ultimo step sarà la preparazione della colata. In una ciotola, aggiungiamo il formaggio spalmabile, lo zucchero a velo, il succo e la scorza di limone. Amalgamiamo il tutto e lasciamo raffreddare in frigo per mezz’ora.

Solo quando le girelle saranno perfettamente dorate, potremo sfornarle. Lasciamo che si raffreddino del tutto. Non appena saranno fredde, potremo versare la colata, sopra la quale grattugeremo altra scorza di limone.