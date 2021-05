Non tutti hanno a disposizione tante ore per l’allenamento. La Redazione di Fitness di ProiezionidiBorsa ha quindi la giusta soluzione a questo problema. Questo work out prevede solo 4 fenomenali esercizi per chi ha poco tempo per snellire il punto vita e avere la pancia piatta che desidera. Tutti possono provare a sperimentarlo e i più esperti possono ripetere 3 o 4 volte l’intera serie per aumentare fatica e resistenza necessarie. Ecco subito in cosa consistono e nessuno potrà fare a meno di ripetere costantemente questo work out.

Il plank

Il primo esercizio è il tanto temuto plank. Quest’esercizio terrorizza da sempre molti ma è una fondamentale strada da percorrere per un ventre piatto. Basta posizionare il corpo prima a gattoni sul tappeto. Poi stendere le gambe in modo da tenere le punte dei piedi sul tappeto e piegare le braccia a 90 gradi sul pavimento. La testa e la schiena sono perfettamente dritti, la pancia all’indentro e i glutei sono stretti. Mantenere per un solo minuto la posizione e poi riscendere.

Reverse crunch

Bastano solo 4 fenomenali esercizi per chi ha poco tempo per snellire il punto vita e avere la pancia piatta. Il secondo è il reverse crunch. Il corpo è steso con la schiena a contatto con il tappeto. Sollevare le gambe e piegarle perfettamente a 90 gradi. In questa posizione sollevare le gambe verso l’alto per staccare leggermente i glutei dal pavimento a piccoli scatti. Ritornare alla posizione di partenza ed effettuare quante più corrette ripetizioni possibili in 30 secondi.

Crunch toe touch

Questo è il momento del crunch toe touch. Nella stessa posizione di partenza prima descritta sollevare le gambe perfettamente dritte e stendere le braccia a toccare le punte dei piedi. Bisogna effettuare piccoli scatti alternando la posizione di partenza a questa con mani e piedi giunti. Effettuare il numero di ripetizioni possibile in 30 secondi in base alla propria preparazione atletica.

Plank laterale

L’ultimo esercizio è il plank laterale. In posizione laterale e su un fianco sul tappeto, posizionare il braccio piegato a 45 gradi sul tappeto. L’altro braccio è piegato a toccare il fianco. Sollevare il corpo sui piedi uniti e stesi per toccare con il dorso del piede il tappeto. Sollevare leggermente il corpo e riscendere. Ripetere lentamente quante più volte possibili in 30 secondi.

Approfondimento

E per un circuito che allena braccia, gambe e glutei con un solo accessorio ecco un altro work out.