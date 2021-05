Finalmente si potrà sfornare una torta non solo cotta alla perfezione ma anche alta, soffice e senza rigonfiamenti o crepe varie.

Una superficie regolare garantirà la bellezza del dolce e permetterà di tagliare tutti gli strati in modo uniforme.

Scegliere la ricetta e creare materialmente la torta, dunque, è solo il primo passo. Per un risultato eccezionale, la fase della cottura deve essere impeccabile.

Per quanto possa sembrare semplice, ottenere una torta lievitata al punto giusto, cotta e dai bordi regolari non è un gioco da ragazzi.

Tuttavia, sembra incredibile e in pochi lo conoscono ma basta questo semplice trucchetto per torte altissime ma senza crepe o rigonfiamenti

Il segreto della nonna copiato anche dai pasticcieri più famosi

Gli appassionati del settore ma anche i meno esperti impazziranno per questa piccola, semplice ma efficace chicca di pasticceria.

Partiamo dal presupposto che la temperatura del forno e la diffusione del calore sono due aspetti fondamentali per un risultato ottimale.

La parte centrale della torta risulta, ovviamente, meno esposta al calore rispetto ai bordi che si cuoceranno per primi.

Per evitare che i bordi si brucino e che l’impasto all’interno della torta resti basso o (peggio) crudo, ecco un metodo davvero geniale, da provare subito.

Infatti, sembra incredibile e in pochi lo conoscono ma basta questo semplice trucchetto per torte altissime ma senza crepe o rigonfiamenti.

Per una torta dai bordi regolari e perfettamente alta e lievitata, si consiglia di munirsi di un semplice canovaccio.

Avvolgere il canovaccio lungo la circonferenza esterna della tortiera. Per funzionare, il trucco necessita di un canovaccio che riesce ad avvolgere completamente la tortiera.

A questo punto, ripiegare il canovaccio su se stesso fino ad ottenere una striscia alta circa 2 centimetri. Immergere in acqua fredda. Strizzare con cura e posizionare la striscia di canovaccio lungo il diametro esterno della tortiera. Unire le estremità con uno spillo e riporre in forno. In questo modo, il canovaccio limiterà la cottura immediata dei bordi, rendendo la distribuzione del calore più omogenea. La torta cuocerà nello stesso momento e nel medesimo modo sia il centro che sui bordi, garantendo una forma perfetta e senza rigonfiamenti o spaccature.

Chi non vuole utilizzare lo strofinaccio può optare per una striscia di carta assorbente avvolta nell’alluminio. Il risultato sarà sorprendente.