La cinghia sulle pensione si stringe, e l’incertezza di cosa succederà nel 2022 con la nuova riforma si è trasformata in una vera corsa verso la pensione. Resta ancora poco tempo per scegliere di andare in pensione nel 2021 con 62 anni o solo con i contributi senza limite di età. Infatti, nel comparto scuola sono oltre 42 mila i dipendenti che hanno scelto di andare in pensione dal 1° settembre. Ma quello della scuola non è l’unico settore e ci sono delle date da rispettare per accedere alla pensione nel 2021.

Ancora poco tempo per scegliere di andare in pensione nel 2021 con 62 anni o solo con i contributi senza limite di età

Il dubbio se la Legge Fornero prenderà il sopravvento sulle pensioni e Draghi rivoluzionerà il sistema pensionistico mettendo a rischio la Quota 41, ha scatenato la corsa verso la pensione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Le possibilità esistenti nel 2021 ambite dai lavoratori sono Quota 100 e Quota 41.

La Quota 100 permette di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Questa misura sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020 e non sarà prorogata. Inoltre, per effetto della cristallizzazione del diritto coloro che hanno maturato entrambi i requisiti nel 2021 potranno accedere anche in un periodo successivo.

Quota 41

Un altro termine in scadenza al 30 novembre, riguarda i lavoratori precoci, che entro tale data devono presentare la domanda.

Possono accedere alla Quota 41 i lavoratori che hanno maturato almeno un anno di contributi (52 settimane) prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

Per inoltrare la domanda devono aver versato 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Inoltre, devono trovarsi in una delle quattro categorie di tutela:

disoccupati che hanno terminato la NASPI da almeno tre mesi;

invalidi con una percentuale del 74%;

caregiver conviventi con il familiare almeno da sei mesi;

lavoratori che svolgono mansioni gravosi e usuranti.

Consigliamo di consultare la nostra guida: come funziona Quota 41 lavoratori precoci, requisiti e regole di calcolo assegno