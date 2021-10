Dolci, salate e con gli ingredienti più vari. C’è solo l’imbarazzo della scelta quando si preparano le frittelle, vivande fritte dalla forma tondeggiante.

Per questa stagione si potrebbero preparare delle dolci frittelle di mele o alla zucca, adatte anche per una festa a tema Halloween. Sono semplici da preparare e richiedono poco tempo e ingredienti. Ci vogliono solo 3 ingredienti per queste irresistibili frittelle di castagna pronte in 30 minuti. Per prepararle useremo la farina di castagne, che è priva di glutine e dunque adatta anche all’alimentazione di intolleranti e celiaci.

Ingredienti per 4 persone

a) 10 cucchiai di farina di castagne;

b) 1/2 bicchierino di rum;

c) q.b. zucchero a velo;

d) olio per friggere.

Attenzione: anche se la farina alle castagne è gluten-free se si ha intenzione di cucinare le frittelle per celiaci è importante guardare anche le etichette degli altri ingredienti per accertarsi che non contengano glutine. Ciò vale anche per il rum, come raccomandato dall’AIC (Associazione Italiana Celiachia) per quanto riguarda tutti i distillati.

– Prendere una ciotola e mettere al suo interno la farina e un cucchiaio di zucchero al velo.

– Aggiungere un bicchiere di acqua e il rum e poi mescolare gli ingredienti con una frusta a mano fino ad ottenere una pastella liscia e completamente priva di grumi. In caso lo si ritenga necessario, aggiungere altra acqua.

– Versare abbondante olio per friggere all’interno di una padella antiaderente. Quando raggiungere la temperatura ideale, versare al suo interno la pastella usando un cucchiaio.

– Per una frittura migliore cuocere poche frittelle alla volta, girandole su entrambi i lati per assicurare una cottura omogenea.

– Una volta pronte, poggiarle sulla carta per fritti, che assorbirà l’olio in eccesso.

– Spolverizzarle con il restante zucchero a velo e servirle quando sono ancora calde e fragranti.