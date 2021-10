Archiviato settembre, per i percettori del reddito di cittadinanza che dal 23 settembre possono chiedere questo speciale Bonus, è in arrivo un nuovo flusso di pagamenti.

Inoltre, a partire dallo scorso mese sono arrivate anche le integrazioni relative all’assegno unico ponte. Questa circostanza ha fatto sì che a settembre sia la ricarica speciale che quella ordinaria fossero anticipate. Cioè si è passati dal 15 al 10 (di settembre) per la ricarica di metà mese, e dal 27 al 20 per quella di fine mese.

Il copione pertanto dovrebbe ripetersi anche in questo mese. In questo modo, dopo qualche giorno dalle rispettive ricariche, l’INPS avrà modo di accreditare anche le integrazioni relative all’assegno ponte. Dunque, attenzione alle ricariche INPS sul reddito di cittadinanza ad ottobre anche in merito all’assegno unico.

I flussi di pagamento attesi la prossima settimana

Con uno sguardo al calendario, tra lunedì 11 e venerdì 15 ottobre arriverà la ricarica speciale di metà mese.

Ricordiamo che questo accredito non riguarda tutti i percettori del reddito. Sono interessati, invece, anzitutto chi attende la misura per la prima volta in assoluto. Poi abbiamo chi, dopo i 18 mesi canonici di RdC, a settembre ha presentato la domanda di rinnovo. Infine troviamo chi ha sanato eventuali problemi nella modulistica e/o relativi alla presentazione dell’ISEE.

Un secondo flusso di pagamenti, sempre nella prossima settimana, dovrebbe riguardare l’integrazione degli arretrati di assegno unico ponte. In questo caso la competenza dovrebbe riguardare il mese di agosto.

Le ricariche INPS sul reddito di cittadinanza verso la fine del mese

La seconda finestra di pagamenti la si avrà come sempre a fine mese.

Con un occhio al calendario anche in questo caso, tra il 20 e il 27 del mese ci dovrebbero essere due flussi di pagamenti. Il primo riguarderà la ricarica canonica di fine mese, che (ricordiamo) a settembre è stata anticipata dal 27 al 20. La stessa potrebbe ripetersi anche ad ottobre.

Il secondo flusso invece riguarderà le integrazioni dell’assegno unico ponte, con competenza settembre.

Ricapitoliamo, dunque, la situazione con riferimento ai percettori ordinari del reddito di cittadinanza. Il 20 settembre dovrebbe esserci la ricarica standard. Il 27, invece, l’integrazione dell’assegno unico figli minori, con competenza settembre. Invece a metà mese potrebbe esserci l’accredito della competenza di agosto.

Ricordiamo, infatti, che nel mese di settembre è stata pagata la mensilità di luglio. In questo modo l’INPS avrebbe modo di recuperare le quote arretrate e procedere con un solo pagamento per assegno unico a novembre e dicembre.

Attenzione alle ricariche INPS sul reddito di cittadinanza ad ottobre anche in merito all’assegno unico

Quindi chi riceve già da tempo il reddito, “potrebbe” ricevere una tripla ricarica ad ottobre. Anzitutto quella ordinaria, che potrebbe avvenire il 20 ottobre (ma tutto è da confermare). Altre due, invece, sarebbero relative all’assegno unico mesi arretrati. Cioè una a metà mese, per la competenza agosto, una il 27, con competenza settembre.

Tuttavia, ribadiamo, attendiamo ufficialità dall’Ente di Previdenza, specie in riferimento ai giorni precisi delle ricariche.

