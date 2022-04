Solo 204 abitanti in questo borgo tra i più belli d’Italia di cui innamorarsi a prima vista e da visitare in un giorno

Prima che arrivi l’estate, in cui andremo in giro per i luoghi marittimi più belli del nostro Paese, abbiamo ancora tempo per concludere il tour dei borghi più belli d’Italia. Fortunatamente, lo Stivale è ricco di storie da raccontare, basta solo voler ascoltare.

Ciò che più piace dei borghi sparsi per l’Italia è, appunto, la storia che si cela dietro. In un periodo misterioso e affascinante come quello medievale, la storia e la tradizione del luogo è percettibile all’ennesima potenza. Si respira, si vede e si gusta.

Per certi versi, sembra che il borgo sia rimasto intrappolato a quei tempi. Uno degli aspetti che incidono su questa sensazione è il numero degli abitanti. Per esempio, vi è un borgo, considerato come un angolo di paradiso, in cui gli abitanti sono 1.900 circa.

Il luogo protagonista di oggi, invece, ne ha ancora meno. Solo 204 abitanti in questo borgo del Piemonte, incluso tra quelli più belli, talmente entusiasmante che rimarremo colpiti al primo sguardo. Il borgo è piccolo, per cui sarà sufficiente solo un giorno, una piccola gita, per visitarlo.

Mombaldone

Nella provincia di Asti, Mombaldone è uno dei fiori all’occhiello. Infatti, è stato definito come il “vecchio Piemonte”. Basta vedere le sue foto scattate dall’alto per rimanere estasiati dalla sua profonda bellezza. La sua storia è talmente percettibile che sembra lo scenario di un film ambientato nel periodo medievale.

Se si guardasse attentamente, si potrebbero immaginare scene tipiche dei film: la caccia alle streghe, servi e signori, l’Inquisizione, l’onore, balletti a Corte e così via. Oltre all’immaginazione, a Mombaldone si respira natura a pieni polmoni. È circondato da boschi, piante di gerani e ortensie. Un immaginario bellissimo, tra le vecchie mura del borgo e la vivacità dei colori.

Nonostante sia piccolo, vi sono tante cose da ammirare. Infatti, è uno dei pochi a conservare le mura antiche originali. I suoi vicoli riportano indietro nel tempo, così come il suo Castello, di cui è rimasto poco. Tuttavia, Mombaldone è il luogo perfetto per trascorrere una giornata a contatto con la natura.

Solo 204 abitanti in questo borgo tra i più belli d’Italia di cui innamorarsi a prima vista e da visitare in un giorno

Consigliamo di visitarlo l’ultima domenica del mese di maggio, per godere di una bella giornata all’insegna del divertimento e del cibo. Infatti, si fa un omaggio alla frittella. Oppure alla fine di agosto, per 3 giorni consecutivi, sarà possibile rivivere appieno la storia del borgo.

Vi saranno delle rappresentazioni teatrali, in costume, per far rivivere alla gente le sensazioni del periodo medievale. Un evento assolutamente da non perdere, se vogliamo tornare indietro nel tempo per qualche ora. Chiaramente, non possiamo perdere nemmeno le specialità tipiche del borgo, come la robiola D.O.C.

