Oggi il team di ProiezionidiBorsa esporrà una storia vera e finita tragicamente che ha ispirato la realizzazione di una serie TV. Ambientata in un castello bellissimo, questa mini serie ha avuto un successo incredibile grazie alla trama e alla bravura degli attori. Citiamo, in particolare, la bravissima attrice Vittoria Puccini, la quale è stata eccelsa nell’interpretare la figura della protagonista, e Luca Argentero nel ruolo del protagonista maschile.

La serie TV in questione è La Baronessa di Carini e racconta una storia d’amore e una tragica morte, tratta da una storia vera.

La storia vera della Baronessa di Carini

Laura Lanza di Trabia era una nobile andata in sposa a soli 14 anni al figlio del barone di Carini. La donna, però, non amava il marito. Amava, invece, Ludovico Vernagallo. Il padre li sorprese insieme e, per salvaguardare il suo onore e quello della famiglia, li uccise. Laura, mortalmente ferita, si toccò il petto insanguinato e successivamente poggiò la mano sul muro della stanza, lasciando l’impronta che ancora oggi è visibile.

Ecco il castello aperto al pubblico che ha ispirato questa famosa serie televisiva

Il castello di Carini si trova nel centro storico del paese, è ben visibile e si può raggiungere facilmente. Dalle terrazze del castello, il panorama è mozzafiato, poiché si affaccia sul mare e sul paesaggio naturalistico. È possibile visitare le stanze del castello, gli abiti d’epoca e la stanza con l’impronta della mano insanguinata che, ovviamente, è restaurata.

Il castello risale al XII secolo, in stile medievale con qualche finitura in stile arabo-normanno. Si possono ammirare dei grandi e pittoreschi affreschi, la cappella e il grande salone, oltre alle altre aule. L’ingresso al castello non è gratuito, ma si paga una modica cifra e il prezzo cambia a seconda della fascia d’età.

Ecco, quindi, il castello aperto al pubblico che ha ispirato questa famosa serie televisiva.

