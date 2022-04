Moltissime donne italiane dopo i quaranta anni scelgono di tingersi i capelli per coprire quelli bianchi. In molti credono che in questo modo si sembri più giovani ed attraenti e per questo il mercato delle tinte è variegato e fiorente. C’è chi sceglie di fare una tintura in casa propria e chi va dal parrucchiere. Sempre più donne hanno scelto di lasciare perdere le tinte e le colorazioni per capelli e hanno deciso di indossare un outfit naturale. Se non amiamo i capelli bianchi né le tinte chimiche che seccano e rovinano i capelli, dobbiamo conoscere le alternative. Oggi spiegheremo in che modo possiamo dire basta tinte chimiche all’ammoniaca, per un biondo dorato esiste questo prodotto economico e naturale.

Un prodotto amatissimo dalle donne di tutto il Mondo

In commercio esistono numerosissime tinte meno aggressive di origine naturale. Una delle più popolari tra queste è quella a base di henné. Si tratta di un prodotto che permette di colorare la chioma a partire da prodotti di derivazione vegetale. Le piante usate per realizzare questo prodotto in polvere sono la Lawsonia inermis, l’Indigofera, la Cassia e il mallo, assieme a molte altre. Diffusissimo e popolare in Asia e in Africa, l’hennè viene usato per le sue proprietà tintorie non solo per i capelli. Si può usare per fare tatuaggi temporanei e per tingere tessuti.

Spesso l’henné è usato sui capelli più scuri, ma oggi mostriamo perché può essere un’ottima alternativa anche in caso di capelli biondi e chiari.

Basta tinte chimiche all’ammoniaca, per un biondo dorato e brillante possiamo provare questa alternativa naturale

Oltre alle più comuni tinture di colore castano, nero e rosso mogano, esistono tinture vegetali anche per chi vuole un risultato più chiaro. Se non vogliamo acquistare un prodotto confezionato, possiamo creare il nostro mix acquistando le polveri singolarmente e poi unendole. Per ottenere una tintura chiara che esalti i riflessi dorati in modo naturale non dobbiamo fare altro che unire della Lawsonia inermis, della camomilla e del picramato di sodio. Tutti questi prodotti si trovano in erboristeria. Non dobbiamo aspettarci un effetto forte, un biondo platino o ghiaccio, ma invece dei riflessi chiari molto accentuati. Per questo motivo questa tintura si consiglia solo a chi ha già un colore chiaro naturale e voglia coprire i fili bianchi o esaltare i riflessi.

Lettura consigliata

Basta tinta bionda o castana perché è questa l’ultima moda che sta spopolando per chi vuole capelli naturali