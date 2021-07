Un’alimentazione varia ed equilibrata abbinata ad una costante attività fisica, ci aiuta a stare meglio e a migliorare il nostro benessere fisico e mentale.

I ritmi frenetici nella vita quotidiana, purtroppo, ci stanno facendo perdere quella sana abitudine di sederci a tavola e gustare con calma e relax un pasto ben bilanciato.

Soprattutto quando si ha poco tempo, si preferisce, mangiare dei cibi veloci, che non forniscono un apporto nutritivo adeguato.

Ma mangiare sano e bene vuol dire anche, prevenire delle malattie che colpiscono spesso il cuore.

Due alimenti comuni

Avere un’alimentazione sbagliata e piena di grassi, può influire negativamente sulla salute delle nostre arterie e sul sistema cardiovascolare.

Ci sono due alimenti che abbinati insieme, possono aiutare le nostre arterie e ridurre il colesterolo.

Parliamo del limone e dell’aglio.

Secondo una ricerca del Los Angeles Biomedical Research Institute (LA BioMed) pubblicata sul Journal of Nutrition, l’aglio è un vero toccasana per ripulire le pareti delle arterie, e ridurre, quindi, il rischio di infarto e ictus.

Il limone invece, previene le malattie cardiovascolari e la pressione alta.

Solo 2 alimenti per una miscela potentissima che pulisce arterie e abbassa il colesterolo

Quindi per preparare questa bevanda ci servono:

a) 4 limoni biologici;

b) 4 spicchi di aglio;

c) 3 litri di acqua tiepida.

Iniziamo tagliando i limoni a piccoli pezzetti, lasciando la buccia. Sgusciamo l’aglio e tagliamolo in due. Frulliamo tutto, aggiungendo un po’ di acqua tiepida.

Ora versiamo il composto in una bottiglia di vetro e aggiungiamo l’acqua. Chiudiamo ermeticamente e lasciamo in frigo per qualche giorno.

Trascorso questo tempo, ci rimane solo filtrare e conservare nuovamente in frigo.

Questa bevanda, va consumata prima dei pasti, tre volte al giorno per 40 giorni. Iniziando con un cucchiaio, per poi aumentare le dosi.

Prima di cominciare questo trattamento, Noi di ProiezionidiBorsa vi raccomandiamo di consultare il medico e seguire i suoi consigli.

