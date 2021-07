Esistono due tipi di ulcera, quella gastrica e quella duodenale. Quest’ultima è la più diffusa nella popolazione e si può presentare a qualsiasi età. Purtroppo, questo tipo di lesione può portare a delle complicazioni davvero gravi. Quindi, è vero, l’ulcera è molto comune, ma può essere facilmente evitata se seguiamo questi consigli.

Che cos’è l’ulcera e quali sono le cause

L’ulcera duodenale è una ferita all’interno dell’intestino tenue, nello specifico nel duodeno. Sono i succhi gastrici che riescono ad entrare nell’intestino danneggiando nelle pareti. Ciò vuol dire che il muco protettivo non è riuscito a ostacolare a dovere questi succhi altamente corrosivi.

Questo può avvenire a tutte l’età, anche se colpisce soprattutto gli uomini.

Generalmente, l’ulcera duodenale è una conseguenza di farmaci come i fans che danneggiano le pareti gastrointestinali a stomaco vuoto o senza gastroprotettore. In alternativa, la causa potrebbe essere il batterio helicobacter pylori.

Sintomi e possibili degenerazioni

L’ulcera duodenale causa un dolore molto forte alla pancia, dall’ombelico sino alla parte inferiore dello sterno. Questo profondo fastidio e ricorrente e bruciante. Può causare nausea e vomito, e di conseguenza avremo voglia di mangiare meno e perderemo peso. Se non cogliamo questi segnali e lasciamo che la lesione degeneri, le conseguenze saranno ancora peggiori. Si potrebbe infatti perforare la membrana intestinale o verificare un’emorragia digestiva.

Cosa fare se si sospetta di avere un’ulcera duodenale

La prima cosa da fare è certamente rivolgersi al medico. Sarà lui a prescrivere gli esami necessari. Infatti, le terapie di trattamento variano completamente in base alla causa scatenante dell’ulcera. In ogni caso, una corretta alimentazione non può che aiutare.

L’ulcera è molto comune ma può essere facilmente evitata se seguiamo questi consigli

È necessario diminuire il più possibile la quantità di cibi grassi che mangiamo. Dovremmo quindi evitare cibi fritti, cibi molto conditi o cotti a lungo, dadi da cucina e brodi, insaccati, formaggi fermentati, carni grasse, latte e yogurt. Evitiamo anche le bevande gassate, cibi in scatola, alcolici e cioccolato. Per quanto riguarda le nostre abitudini, dovremmo mangiare più lentamente, evitare lo stress e smettere di fumare.

