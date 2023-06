Solo 17 calorie per questi spaghetti senza glutine da preparare in pochi minuti: freschi e leggeri per l’estate

Vuoi un piatto fresco, leggero e salutare per contrastare il caldo e l’afa in estate? Ecco degli spaghetti molto particolari e salutari che contengono pochissime calorie. Scopri di cosa si tratta e quali sono le ricette migliori per prepararli.

Se pensiamo ad un alimento che più rappresenta l’Italia nel Mondo, oltre alla pizza, non possiamo fare a meno di citare anche la pasta. Un simbolo della tradizione culinaria italiana che è sempre presente sulle nostre tavole. Lunga, corta, secca, fresca o ripiena. Ne esistono tantissime varietà e svariati formati.

La pasta è uno dei capisaldi della famosissima dieta Mediterranea. Impossibile non amare questa pietanza che può essere preparata in un’infinità di modi.

Tra i formati di pasta più acquistati, al primo posto troviamo gli spaghetti. Meravigliosi abbinati al sugo di pomodoro, meglio se fresco.

Le zucchine leggere e versatili

Ma sai che esistono degli spaghetti diversi da quelli che mangiamo di solito? Non sembra vero ma sono buonissimi e salutari.

Hanno la caratteristica di essere senza glutine e sono perfetti da mangiare in estate. Parliamo degli spaghetti di zucchine, conosciuti anche come zoodles. Un piatto fresco e leggero, perfetto per chi non vuole stare troppo davanti ai fornelli.

La zucchina è un alimento meraviglioso, ricco di acqua e che presenta un apporto calorico molto basso. Circa 17 calorie per 100 g di prodotto crudo. Favorirebbe la regolarità intestinale e apporterebbe il potassio, utile all’attività cardiovascolare. Oltre naturalmente alla presenza delle vitamine del gruppo A, B e C.

Le zucchine sono un alimento molto versatile, che si presta a svariate cotture e può essere preparato in tantissimi modi.

Solo 17 calorie per questi spaghetti senza glutine: non potrai più farne a meno

Ma torniamo agli spaghetti vegetali. Per realizzarli devi solo munirti di zucchine sode e croccanti e uno spiralizzatore. Parliamo di un utensile che taglia le verdure, o la frutta, a forma di spirale. Facilissimo da trovare in commercio.

Se non hai questo strumento, niente paura, puoi fare gli spaghetti anche a mano. Basterà tagliare la zucchina a fette per tutta la sua lunghezza e realizzare delle striscioline.

Qualche ricetta sfiziosa

Puoi condire gli spaghetti speciali come più ti piace. Ad esempio, sarà facilissimo preparare un condimento di pomodorini freschi, olive verdi e qualche cappero. Devi solo far cuocere questi ingredienti in una padella per qualche minuto, con un filo di olio dell’aglio. Aggiungi anche gli spaghetti di zucchine e cuoci ancora per 1 minuto. Il piatto è pronto. Niente di più facile.

Ma puoi anche condire gli spaghetti con del pesto di basilico fresco, preparato in casa oppure del pesce. Ad esempio dei gamberi. Ecco delle ricette facili, veloci e molto leggere.

Se non vuoi accendere i fornelli, puoi preparare gli spaghetti di zucchine anche marinati. Ti serviranno solo olio, aglio, limone, sale, pepe o peperoncino. Basterà solo condire le zucchine con questa marinatura e lasciare riposare per un’ora in frigorifero.

Quindi, hanno solo 17 calorie per questi spaghetti senza glutine che costano poco e puoi condire come vuoi.