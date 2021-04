Si sa: la pasta al forno piace proprio a tutti ed è molto adatta per il pranzo dei giorni di festa, oltre che comoda per chi dovrà prepararla. Si può infatti cucinare in anticipo e poi passarla al forno all’ultimo momento: una vera squisitezza!

Ma passiamo all’opera: solo 13 euro di spesa per questa facile pasta al forno della domenica dal successo assicurato grazie a questo ingrediente speciale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’asparago, l’ingrediente speciale della nostra pasta al forno

Oggi consiglieremo una ricetta con gli asparagi, che troveremo al mercato tra fine marzo e tutto maggio, o al massimo entro il mese di giugno.

L’ideale sarebbe andare a raccogliere da noi stessi la varietà selvatica, al posto di quella coltivata. Più sottile e piccola, ma di gran lunga più intensa in termini di gusto e più ricca di principi nutrizionali.

In ogni caso, sappiamo che gli asparagi hanno poche calorie, dunque sono perfetti in una dieta dimagrante. Sono poi indicati per i diabetici avendo un basso indice glicemico. Ancora, risultano poveri di sodio e privi di colesterolo, sono ricchi di antiossidanti e con proprietà disintossicanti e diuretiche.

Allora pronti a gustare questa delizia: solo 13 euro di spesa per questa facile pasta al forno della domenica dal successo assicurato grazie a questo ingrediente speciale.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti (per sei persone):

a) 600 gr di rigatoni (1,70 euro); b) 800 ml di besciamella (2,50 euro); c) 5 salsicce (3,50 euro); d) 200 gr di asparagi (1,40 euro); e) 200 gr di scamorza affumicata (2,50 euro); f) 50 gr di parmigiano grattugiato (1 euro); g) 1 aglio (0,20 euro); h) olio evo, noce moscata, pangrattato e sale q.b. (0,20 euro).

Accanto ad ogni voce della spesa abbiamo indicato il costo che approssimativamente dovremmo sostenere per la quantità richiesta dello specifico ingrediente. Il totale dei costi dovrebbe infatti oscillare sui 13 euro circa.

Dunque, solo 13 euro di spesa per questa facile pasta al forno della domenica dal successo assicurato grazie a questo ingrediente speciale

Mondiamo e sbollentiamo gli asparagi. Tagliamoli a tocchetti e versiamoli in una padella antiaderente con tre cucchiai di olio evo caldo e uno spicchio di aglio.

Aggiungiamo e facciamo rosolare le salsicce spellate e sbriciolate, aggiustando di sale. Se di nostro gradimento, possiamo sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Spegniamo la fiamma e copriamo con un coperchio.

Nel frattempo tagliamo a cubetti la scamorza affumicata e versiamo la pasta in acqua bollente salata e scoliamola ben al dente.

Condiamo la pasta con besciamella, noce moscata, metà del parmigiano grattugiato, la scamorza a tocchetti e il contenuto della padella (di asparagi e salsiccia).

A questo punto imburriamo un tegame da forno, versiamo la pasta condita e copriamo con il resto del parmigiano, pangrattato e olio evo.

Passiamo ad infornare, per circa trenta minuti a 190°. Trascorso questo tempo, spegniamo il forno e apriamo lo sportello. Facciamo quindi riposare la pasta al forno per quindici minuti prima di servirla.

Nulla da eccepire: solo 13 euro di spesa per questa facile pasta al forno della domenica dal successo assicurato grazie a questo ingrediente speciale. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della buonissima torta dolce di zucchine, leggera e di facile preparazione.