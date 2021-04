Per avere giardini invidiabili bisogna piantare specie vegetali davvero particolari. La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa intende illustrare ai propri Lettori una pianta davvero particolare. Si tratta di una specie da frutto davvero interessante. Poiché allora non molti conoscono questa incredibile pianta tropicale dai frutti dolcissimi e adatta anche ai climi più rigidi, ecco cosa occorre sapere per coltivarla.

Il banano di montagna

Il banano di montagna appartiene alla famiglia delle Annonacee ed è conosciuta con il nome di paw-paw. Presenta grandi foglie verdi ed è una pianta non molto conosciuta in Italia. Piantarla ha veramente numerosissimi vantaggi. Tra questi la produzione di gustosissimi frutti dolci non troppo simili alle comuni banane che è possibile trovare anche in Italia. Il frutto è infatti verde e ricco di una polpa sottile e dolce, da mangiare anche con il cucchiaino. Il sapore ricorda quello di frutti tropicali e le tante calorie trovano giustificazione nell’intensità di gusto che contraddistingue questo frutto.

Perché coltivarlo

Forse non molti conoscono questa incredibile pianta tropicale dai frutti dolcissimi e adatta anche ai climi più rigidi ma coltivarla ha tanti vantaggi. Si tratta infatti di una pianta molto forte, che riesce a resistere anche 30 gradi sotto lo zero. Il nome spiega benissimo questa sua caratteristica. Tuttavia è preferibile collocarla in ambienti non eccessivamente caldi. Non necessita di tantissime cure o frequenti potature.

Teme esclusivamente i ristagni idrici quindi meglio collocarla in terreni ben filtranti. L’alternativa è quella di alternare qualche strato di sabbia al terriccio. I primi frutti compariranno già tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre. Bisognerà raccoglierli una volta maturi altrimenti tenderanno a cadere sul suolo a causa del peso e della naturale forza di gravità.

I benefici maggiori

Poiché è quasi impossibile trovare questo frutto sui banconi dei supermercati, coltivare il banano di montagna è davvero molto furbo. Il frutto ha importanti proprietà nutritive, poiché è ricco di magnesio e potassio.

Si tratta di un cibo perfetto per gli sportivi ma meno adatto a chi soffre di diabete. Non solo le calorie sono notevoli, ma esso è anche un frutto estremamente dolce e ipercalorico. I frutti attirano uccelli e volatili per cui ecco subito qualche soluzione per allontanarli senza fargli del male.