Nessuno potrà resistere a questo dolce eccezionale molto fresco e dal sapore delicato. Con una base di briciole e un ripieno cremosissimo, la sbriciolata al limone senza cottura si aggiudica il titolo di dolce estivo tra i più buoni in circolazione.

Inoltre, la ricetta è talmente facile e veloce che tutti ma proprio tutti possono cimentarsi nella sua preparazione.

La sbriciolata che la Redazione vuole mostrare oggi ai suoi Lettori è molto gettonata in questo periodo.

Questa ricetta, invece, è per chi desidera un dessert leggero e con pochissimi zuccheri.

A questo punto, possiamo stilare la lista degli ingredienti necessari per la preparazione della sbriciolata al limone senza cottura.

Ingredienti

Per la base

a) 400 g di biscotti secchi;

b) 200 g di burro fuso;

c) 25 g di mandorle intere;

d) 1 buccia di limone grattugiata.

Per la farcitura

a) 500 g di mascarpone;

b) 125 ml di yogurt bianco;

c) 150 g di zucchero;

d) 200 ml di panna;

e) 1 limone e la sua buccia grattugiata

Solo 10 minuti per questo dolce freschissimo e senza cottura che sta facendo impazzire il mondo. Procedimento

Per realizzare il dessert bastano davvero pochi minuti. Innanzitutto mescolare, possibilmente con l’aiuto di fruste elettriche, mascarpone, yogurt e zucchero. Una volta amalgamati questi ingredienti aggiungere la buccia e poi il succo del limone (circa 1 cucchiaino). A questo punto unire anche la panna montata in precedenza. Mescolare ancora per qualche minuto e poi far riposare in frigo.

Preparata la farcia, ora è il turno della base.

In un mixer tritare i biscotti secchi e le mandorle. Poi, aromatizzare con la buccia di limone.

Trasferire il mix di biscotti e mandorle in una ciotola e unire il burro fuso.

Amalgamare con cura gli ingredienti e versare circa i 2/3 dell’impasto nello stampo, possibilmente a cerniera e rivestito da carta da forno. Modellare con un cucchiaio e versarci sopra la crema. Infine, ricoprire con i biscotti.

Far riposare in frigo prima di servire. Ed ecco svelato perché ci vogliono solo 10 minuti per questo dolce freschissimo e senza cottura che sta facendo impazzire il mondo.