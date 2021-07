Noi umani siamo naturalmente golosi. I cibi grassi e quelli zuccherati, solitamente, sono quelli che ci stuzzicano di più l’appetito. Purtroppo, però, il nostro organismo ne ha bisogno solo in piccole quantità. Per questo, per non incorrere in problemi di salute dovremmo optare per cibi meno calorici. Ovviamente, sempre considerando il nostro stile di vita, cioè se questo è molto attivo o piuttosto sedentario. Infatti, l’obiettivo è assumere lo stesso numero di calorie che bruciamo ogni giorno. Per questo, abbiamo preparato una lista di 3 alternative gustose ai cibi grassi e zuccherati per abbassare colesterolo e glicemia.

Sostituti del riso

Il riso è sicuramente più salutare della pasta. Allo stesso tempo però, ci sono delle alternative molto meno caloriche. Ad esempio, potremmo semplicemente scegliere del riso integrale. Questo, infatti, tiene sotto controllo i livelli di glicemia. Possiamo anche optare per il farro o la quinoa. Entrambi sono gustosi e riescono a dare una consistenza diversa al nostro piatto. Soprattutto però, hanno pochissime calorie.

Un’alternativa davvero particolare con ancora meno calorie di quelle precedenti è il cavolfiore. Basta sbollentarlo per qualche minuto e metterlo nel frullatore. Avrà ottenuto l’aspetto del couscous, ma possiamo mangiarne in quantità senza sensi di colpa.

Sostituti del gelato

Innanzitutto, dovremmo evitare i gelati confezionati. Questi, infatti, contengono una gran quantità di zucchero. Il gelato stesso però oltre agli zuccheri spesso è anche piuttosto grasso per via del latte utilizzato. Possiamo però sostituirlo con qualcosa di molto simile, il sorbetto. Questo, infatti, può contenere soltanto ghiaccio e succo di frutta. Tant’è, che possiamo realizzarlo anche in casa. Pensiamo anche alle granite o ai ghiaccioli fatti in casa utilizzando succhi senza zuccheri aggiunti.

Sostituti alle bibite zuccherate

Soprattutto in questo periodo, ci capita spesso di bere tè freddo classico, aranciate e altre bibite zuccherate. È stato calcolato infatti che ogni bicchiere che beviamo contiene una spaventosa quantità di zucchero. Dal momento che gli zuccheri semplici sono estremamente dannosi per la nostra linea e per la nostra salute (vedi qui), sarebbe molto meglio sostituire queste bibite. Fortunatamente, non dobbiamo guardare lontano, perché ci basta la nostra acqua. A volte però, può essere difficile berne abbastanza, dal momento che non ha sapore. Possiamo risolvere questo problema lasciando in infusione della frutta e delle erbe, come limone e menta.

Ecco quindi conclusa la lista delle 3 alternative gustose ai cibi grassi e zuccherati per abbassare colesterolo e glicemia. Con un po’ di fantasia però possiamo trovarne tante altre, il nostro corpo non potrà che ringraziarci.